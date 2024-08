Valódi migrációs dráma van kialakulóban Spanyolországban

Bekövetkezik az a migrációs dráma, amit a spanyol hatóságok már hónapokkal ezelőtt megjósoltak. Az elmúlt 24 órában félezer illegális migráns kötött ki a Kanári-szigeteken úgy, hogy egy nappal korábban is több mint hatszázan érkeztek.

El Hierro recibe a casi 500 personas migrantes este jueves por medio de cuatro cayucos https://t.co/5432O8N4qp — Público (@publico_es) August 29, 2024

Marokkó eközben már a második katonai tábort állította fel a ceutai határ mellett, hogy még nagyobb erővel tudja feltartóztatni azokat, akik úszva akarnak átjutni a spanyol határon. Csak szerdán közel ezer embert tartóztattak le. A spanyol hatóságok közben azt mondják, hiába működnek együtt a marokkói kollégákkal, augusztusban már így is legalább háromszáz illegális bevándorlónak sikerült átjutnia Ceutába, ahol a kiskorúaknak fenntartott befogadóállomás most már 470 százalékos túlterheltséggel működik.

La frontera sur se blinda y Marruecos establece otro campamento fijo#Ceuta #NoticiasDeMarruecoshttps://t.co/TRtjHDv0iG — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 30, 2024

Eközben eszkalálódik a Pedro Sánchez által kreált politikai konfliktus is. A szocialista (PSOE) kormányfő Szenegálban fejezte be afrikai diplomáciai körútját, miután Mauritániába és Gambiába is ellátogatott, hogy az ottani vezetőkkel keressen megoldást az illegális migrációra. A miniszterelnök azonban útja során kiemelte, hogy Spanyolországnak egyébként szüksége van az afrikai bevándorlókra, csak rendezett körülmények között, ezért előre kívánja mozdítani az úgynevezett körkörös migrációt, ami azt jelenti, hogy a spanyol kormány a származási helyükön szerződtetne idénymunkásokat, akik szerződésük lejárta után kénytelenek lennének visszatérni hazájukba.

En mi visita a Senegal, Mauritania y Gambia he podido comprobar el esfuerzo de estos países para frenar el drama de miles de personas que arriesgan su vida buscando un futuro mejor.



La migración no es un cuento de hadas, los españoles lo sabemos bien porque hasta hace muy poco… pic.twitter.com/oGJN4hHiKm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 29, 2024

A legális migráció védelmet nyújt számunkra azokkal szemben, akik üzletté teszik az illegális bevándorlást, és azok ellen is, akik utóbbit ürügyként használják arra, hogy gyűlöletet és rasszizmust terjesszenek társadalmainkban

– fogalmazott Sánchez. A konzervatív Néppárt (PP) és Vox hevesen tiltakozott Sánchez szavai ellen, aki szerintük ezzel még több afrikait biztatott arra, hogy induljon el Spanyolország felé. Santiago Abascal, a Vox elnöke szerint a szocialisták nyíltan támogatják az iszlamista inváziót.

La situación en Canarias es insostenible.



El PP y el PSOE importan inseguridad y miseria, dedican los recursos sociales a pagar a los clientes de las mafias y sufren los ciudadanos honrados, sobre todo en los barrios trabajadores.



Están promocionando una invasión islamista… https://t.co/e4RrW0E3pM — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 29, 2024

Sánchez a felszított kedélyeket látva végül körútja utolsó állomásán visszafogta magát és közölte, hogy a legális migráció mellett Spanyolország elkezdi hazaküldeni az illegális úton érkezett bevándorlókat, mert nincs ennél nagyobb visszatartó erő a migránsmaffia és a segítségükkel útnak indulni készülő migránsok számára.

Miguel Tellado, a Néppárt szóvivője úgy látja, hogy Sánchez felismerte felelőtlenségét és megpróbálta helyreigazítani korábbi kijelentéseit, ugyanakkor megjegyezte szélsőségességét is, hisz a migránsok Spanyolországba csábításából a tömeges hazadeportálásba esett át. A szocialista párt közben már azt is tagadja, hogy Sánchez kitoloncolásról szóló beszéde helyreigazítás lett volna a jobboldal nyomására.

🔴 Una vez más, el PSOE y Pedro Sánchez demuestran que el sanchismo solo acierta cuando rectifica.



El presidente del Gobierno ha vuelto a cambiar de opinión solo 24h después y termina su gira africana como debería haberla empezado.



Esperamos una disculpa por parte de todos los… pic.twitter.com/eIDApiDsBw — Miguel Tellado (@Mtelladof) August 29, 2024

A kormány legfőbb partnerei, a szélsőbaloldali Sumar és Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) csütörtökön közölte, hogy részükről szó sem lehet az illegális migránsok kiutasításáról. Yolanda Díaz második miniszterelnök-helyettes közölte, hogy ezek a jobboldal módszerei, ők viszont elkötelezettek a befogadás és szolidaritás politikája mellett.

Seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error.



Nuestras políticas tienen que ser de acogida y de solidaridad, no de deportaciones masivas. Hablamos de derechos humanos. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 29, 2024

A Podemos vezetője, Ione Belarra is hasonlóan fejezte ki magát. Szerinte Sánchez a diplomáciai útja során megvásárolta a „jobboldal rasszista érvelését”, a körkörös migrációt pedig eufemizmusnak nevezte, ami valójában olcsó munkaerőt jelent, amit az agráripari cégek majd kizsákmányolhatnak.

“Migración circular” no es más que un eufemismo para mano de obra barata que las empresas del agronegocio puedan explotar para seguir obteniendo beneficios millonarios. Para esto ya tenemos al PP. Por no hablar de los casos de violencia sexual que sufren estas mujeres. https://t.co/3AXoHfCCMZ — Ione Belarra (@ionebelarra) August 30, 2024

A Kanári-szigetek elnöke, Fernando Clavijo eközben mindenkit bírálni kezdett, aki politikai problémává formálja a leginkább őket sújtó migrációs krízist.

Ez egy humanitárius dráma. Ha politikai problémává akarjuk tenni, akkor nagyon nehéz lesz megoldást találnunk

– jelentette ki. Hozzátette azt is, hogy reméli hamarosan megszületik a megegyezés a Néppárt és a szocialisták között a bevándorlási törvény módosításáról, mert a kormány által múlt héten ígért ötvenmillió eurós segítsége önmagában nem oldja meg a migrációs válságot. A jobboldal által vitatott törvényreform révén viszont tömegesen lehetne áthelyezni az illegális bevándorlókat a Kanári-szigetekről más spanyol régiókba.

Utóbbi a törvénymódosítástól függetlenül is folyamatban van, csak épp csendben és kisebb létszámban zajlik. A napokban derült ki, hogy jövő héten például százhúsz migránst szállítanak át a szigetvilágból egy alig ezerötszáz fős terueli faluba, Mora de Rubialesbe, és az ottani hotelben helyezik el őket. A Vox szombatra egy tüntetést hívott össze a város főterére, hogy megpróbálják megakadályozni a bevándorlók áthelyezését.

VOX convoca una manifestación contra la llegada de inmigrantes ilegales a un hotel de Mora de Rubielos (Teruel), este sábado en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 13.00 horashttps://t.co/dhaUwhPkMV — LA GACETA (@gaceta_es) August 29, 2024

A polgármester, Hugo Arquímedes Ríos is aggódik az érkező afrikaiak miatt. Attól tart, hogy az idegenek megzavarják a helyiek életét és a turizmust is, ráadásul a kormány nem ad semmilyen információt az átszállítással kapcsolatban. A Kanári-szigeteken élők sem bírják már szó nélkül az egyre rosszabb körülményeket. A Gaceta kérdésére a legkisebb sziget, El Hierro egyik lakója úgy fogalmazott:

Sokan megérkeznek és pusztítanak, nagy gondot okoznak a kanári-szigetekieknek.

Los canarios dicen basta a la incesante oleada migratoria que están sufriendo y señalan a Sánchez como principal culpable



«Esto es insostenible, ya estamos sufriendo la okupación de muchas casas»https://t.co/uVt5F7aabY pic.twitter.com/fzJjSWURQS — LA GACETA (@gaceta_es) August 29, 2024

Hozzátette, hogy ennek ellenére arra vannak ítélve, hogy segítsenek ezeknek az embereknek, akik a jobb élet reményében érkeznek Spanyolországba. Egy másik fiatal arra hívta fel a figyelmet, hogy azokat, akik úgy döntenek, hogy életüket kockáztatják a tengeren, valójában becsapják, mivel Spanyolország nincs felkészülve még arra sem, hogy a spanyolokon segítsen, nemhogy idegeneken.

Nincsenek források, nincs infrastruktúra, de a tengeri körülmények javulnak, ezért még többen érkeznek majd. Tudjuk, hogy nehéz megoldást találni ebben a kérdésben, de ha Spanyolország kormánya, a Kanári-szigetek és az Európai Unió nem jut dűlőre, a szigetlakók továbbra is szenvedni fognak

– fogalmazott egy másik lakó.

Abban, hogy ki felel a kialakult drámai helyzetért, mindenki egyetértett és Pedro Sánchez kormányfőt nevezte meg, aki szerintük meggondolatlan kijelentéseivel nem megoldja, hanem tovább súlyosbítja a migrációs válságot, ráadásul tétlenségével teljesen magára hagyta a szigetvilágot.

Csak a Kanári-szigetekre a legutóbb közzétett adatok szerint már 24 346 illegális migráns érkezett idén. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 115 százalékos növekedést jelent. A hatóságok már hónapokkal ezelőtt arra hívták fel a figyelmet, hogy idén a 2006-os válság idején felállított rekordok is meg fognak dőlni.