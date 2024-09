Az Egyesült Államok újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben

Az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be Irán fő légitársasága ellen – jelentette be kedden Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Az Iran Air elleni szankciók mellett Washington szankciókat vezetett be a fegyverszállításokban érintett orosz és iráni tisztviselők és vállalatok ellen is.

Emellett négy olyan hajót is zárolt tulajdonként azonosítottak, amelyek lehetővé teszik, hogy Irán fegyveralkatrészeket és fegyverrendszereket, köztük pilóta nélküli légi járműveket (UAV) és közeli hatótávolságú ballisztikus rakétákat (CRBM) szállítson Oroszországba

– közölte a pénzügyminisztérium keddi sajtóközleményében, írta a CNN.

Antony Blinken kedden „drámai eszkalációnak” nevezte, hogy Irán rakétákat szállított Moszkvának.

Irán ugyanakkor kedden újfent tagadta, és „csúf propagandának” nevezte azokat a híreket, amelyek szerint ballisztikus rakétákat szállított volna Oroszországnak.

A teheráni külügyminisztérium közleménye szerint az iráni fegyverek szállításáról szóló „hamis és félrevezető” jelentések célja, hogy eltereljék a figyelmet az Egyesült Államok és szövetségesei által „a gázai népirtáshoz nyújtott illegális fegyvertámogatásokról”.

Egyes nyugati országok az emberi jogok védelmezőinek mutatják magukat, és támogatják a nemzetközi egyezmények és szerződések végrehajtását, miközben mindenféle fegyvereket küldenek a cionista rezsim (Izrael) háborús bűneinek támogatására

– fogalmazott az X-en Nászir Kanáni, a tárca szóvivője.

Teherán már korábban is tagadta, hogy ballisztikus rakétákat szállított volna Oroszországnak. Az IRNA iráni hírügynökség hétfői jelentése szerint az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) egyik parancsnoka a pszichológiai hadviselés egyik eszközének nevezte ezeket a híreket, és kijelentette, hogy Irán egyetlen rakétát sem adott Oroszországnak, és nem támogatja az ukrán–orosz konfliktusban részt vevő egyik felet sem.