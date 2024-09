Az online tér veszélyes hatásaitól védené a diákokat Kalifornia

Az új törvény többek között előírja, hogy a kiskorúak közösségimédia-fiókjaiban a posztok alapértelmezés szerint időrendi sorrendben jelenjenek meg, nem pedig algoritmusok által rangsorolva. A törvény megtiltja, hogy a technológiai cégek értesítéseket küldjenek 18 éven aluliaknak tanítási idő alatt hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között, valamint az éjszakai órákban, éjfél és reggel 6 óra között. Ezek a beállítások csak szülői beleegyezéssel változtathatók meg, írta a The New York Times.

Gavin Newsom kormányzó a lakhatásról és a hajléktalanságról tartott sajtótájékoztatón felszólal az új jogszabályokkal kapcsolatosan Fotó: Anadolu/AFP/Tayfun Coskun

Newsom, aki maga is négy iskoláskorú gyermeket nevel, úgy fogalmazott:

Minden szülő tudja, milyen károkat okozhat a közösségimédia-függőség a gyerekek életében – az emberi kapcsolatoktól való elszigetelődést, stresszt és szorongást.

A törvény egy nagyobb országos kampány része, amely a mobiltelefonok és a közösségi média használatának hatásait próbálja szabályozni a fiatalok körében. Az elmúlt években több amerikai állam is bevezetett hasonló korlátozásokat. Legalább nyolc állam – köztük Florida és Indiana – is most szigorította a mobiltelefonok használatát az iskolákban.

A technológiai vállalatok, köztük a Meta (a Facebook és Instagram anyavállalata) és a TikTok is tiltakoztak a szabályozások ellen, mondván, hogy ezek sértik az alkotmányos jogaikat, és arra kényszerítik őket, hogy több személyes adatot gyűjtsenek a felhasználókról, hogy ezek alapján határozzák meg a korukat.

Illusztráció Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki

Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) és több LMBTQ érdekvédő csoport is kifogásolta a törvényt, attól tartva, hogy a szülői beleegyezés követelménye korlátozhatja a fiatalok jogosultságát az identitásukat támogató online közösségek felé. A törvény egyik támogatója, Nancy Skinner szenátor szerint a szabályozás nem akadályozza meg a fiatalokat abban, hogy megtalálják ezeket a közösségeket. Skinner szerint a törvény célja, hogy megvédje a gyerekeket a közösségi médiában található káros és szenzációhajhász tartalmaktól.

A törvény egy átfogó lépés annak érdekében, hogy biztonságosabb és egészségesebb online környezetet biztosítanak a gyerekek számára Kaliforniában, de úgy tűnik, a jövőben jogi kihívásokkal kell majd szembenéznie.