Szülők ezrei vonultak fel Kanada-szerte gyermekeik védelméért

A #1MillionMarchforChildren elnevezésű menetet pénteken szervezték meg szerte Kanadában. Az eseményt második éve tartják meg, és rengetegen vesznek rajta részt az egyes városokban, akik

ellenzik a genderideológia terjedését az iskolákban, és szeretnék, ha a szülőknek megmaradna a joga arra, hogy tudják, mire oktatják gyerekeiket az osztálytermekben.

A menet szervezője, a „Hands Off Our Children” ernyőszervezet vezetője Kamel El-Cheikh, egy ottawai üzletember és szülői jogi aktivista, akinek sikerült a muzulmánokból, keresztényekből, zsidókból, hindukból és szikhekből álló vallásközi koalícióját a külföldi háborús helyzet ellenére is egyben tartania.

„Ezt az eseményt mindig is maratonnak és nem sprintnek neveztem” – mondta El-Cheikh a The Post Millennial hírportálnak.

Hosszú távra tervezünk, a gyerekekért, a szülőkért, minden évben megszervezzük majd a menetet, ez nem egy egyszeri alkalom

– emelte ki.

Annel Gillies író, lelkész és traumaspecialista előadóként vett részt az ottawai meneten. Mint mondta, ez a gyerekekről szól, „a gyerekeink védelméről az irracionális ideológiáktól, a gyerekek szexualizálásától, ami az oktatási rendszerünkben történik, valamint a szélsőséges LMBTQ-aktivistáktól, akik olyan napirendet erőltetnek, amely károsítja a gyerekeink életét, mind fizikailag – ha úgy döntenek, hogy »átváltoznak«, ahogy ezt nevezik –, de mentálisan is” – mondta a The Post Millennialnak. Kiemelte,

a valaha volt legnagyobb mentális egészségügyi válságot idézzük elő Kanadában. A mobiltelefonok is felelőssé tehetők ezért, de az, hogy mérhetetlenül összezavarjuk a gyerekeinket a nemükkel, a biológiai nemükkel kapcsolatban, és összezavarjuk őket azokkal az elképzelésekkel, hogy valóban az ellenkező neművé válhatnak, tovább rontja a helyzetet.

Jack Fonseca, Kanada legnagyobb életpárti csoportjának, a Campaign Life Coalitionnek a politikai műveleti igazgatója elmondta, fontos, hogy tovább erősítsék ezt a növekvő mozgalmat.

Itt van a lendület. Egyre több család és átlagos kanadai van, akik rádöbbennek, hogy mi a fene történik a gyerekeik osztályában – nem tanulnak olvasni, írni és számolni, hanem nemi ideológiát, homoszexuális életmódot tanulnak egész nap, minden évfolyamon, minden tantárgy helyett

– fogalmazott.

Kanadában egyébként egyre többeknek van elegük a genderideológia erőszakos terjedéséből, és már egyes tartományi kormányok is próbálják visszaszorítani. Tavaly februárban Danielle Smith albertai miniszterelnök bejelentette, hogy a 17 év alatti tinédzserek többé nem juthatnak hozzá a nemváltoztató műtétekhez, a 15 év alattiaknak pedig tilos lesz pubertásgátlót felírni – emlékeztet a The Post Millennial.

