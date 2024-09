Magasabb fokozatba kapcsolt az LMBTQ-lobbi

A kanadai liberális kormány az adófizetők pénzéből 70 ezer dollárral finanszírozott egy olyan kutatást, amely a gyerekek „poliamoriának” való kitettségét egészségesnek és a gyermekek fejlődése szempontjából pozitívnak ítélte – hívta fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A quebeci kutatók a Journal of Social and Personal Relationships című folyóiratban publikáltak egy cikket arról, hogyan látják a gyerekek, ha a szüleik „poliamor” kapcsolatokban élnek, vagyis, ha valamelyik szülőjüknek egyszerre több partnere is van.

A kutatást a kanadai társadalomtudományi és humán kutatási tanács finanszírozta, amely egy szövetségi támogatásokat nyújtó szerv, amely az adófizetők pénzét osztja szét tudományos projektekre. A True North hírportálnak a szervezet munkatársa megerősítette, hogy 2019 és 2021 között több mint 70 ezer dollárt fizettek ki a tanulmányért.

A kutatók 18, 5 és 16 év közötti gyermekkel készítettek interjút. A kohorszba tartozó gyerekek közül hárman olyan háztartásban éltek, ahol a szüleiknek több szexuális partnere volt. A tíz megkérdezett háztartásból kilencben voltak olyan felnőttek, akik LMBTQ+-ként azonosították magukat.

„Azt találtuk, hogy a résztvevő gyerekek általában nagyra értékelik szüleik romantikus partnereit” – állapították meg a kutatók.

A tanulmány szerint a poliamória vagy „konszenzuális nem-monogámia” olyan szexuális kapcsolatokat jelent, amelyekben egyszerre több partner vesz részt.

„A poliamóriát gyakorló szülők szerint az, hogy gyermekeiket kiteszik a poliamóriának, megtanítja őket egészséges, pozitív és tiszteletteljes interperszonális kapcsolatok kialakítására, amelyek az őszinte kommunikáción és átláthatóságon alapulnak” – olvasható a tanulmányban.

A kutatók szerint a poliamor szülőkkel rendelkező gyerekek úgy vélik, hogy szüleik több partnere olyan felnőtt volt, akivel „jól érezték magukat”, „aki hozzájárult az anyagi jólétükhöz”, „gondoskodott róluk” vagy „bővítette a baráti körüket”.

A 9 éves Ayden például azt mondta, hogy különleges kötődést tudott kialakítani édesanyja egyik romantikus partnerével, mert az bevezette őt egy új hobbiba, amit most már szívesen csinál vele: „Az egyik dolog, ami menő benne, hogy ő az, aki megmutatta nekem, hogyan kell bűvészkedni” – írták a tanulmányban.

Az előnyként említett okok között szerepelt az is, hogy a poliamor partnerek a gyerekeknek „hozzáférést biztosítanak különböző anyagi erőforrásokhoz”, mint például a házukban lévő medencékhez, és különböző ajándékokat vásárolnak nekik.

A tanulmány szerint a 12 éves Margo például közelebb érezte magát édesanyja barátnőjéhez, mint édesanyja barátjához. Szerinte az a tény, hogy anyja barátnője fiatalabb volt, mint anyja barátja, és az, hogy a nő azonos nemű volt vele, elősegítette, hogy találjanak közös témákat.

Összefoglalva a kutatók azt állították, hogy a gyerekek „profitálnak a (szülők) több partnerrel való kapcsolati modelljéből”, mert minden partner „készségeket, tulajdonságokat és tudást” hoz az asztalra.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)