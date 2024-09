Ukrajna katonailag egyre gyengébb egy német tábornok szerint

Ukrajna helyzete aggasztó

Kujat úgy véli, hogy Ukrajna katonailag egyre gyengül. Az orosz offenzíva, bár lassan, de feltartóztathatatlanul halad, fő célpontként pedig a Donbászt jelölte meg. „Ukrajna tudja, hogy ezt már nem lehet elkerülni” – mondta a tábornok.

Elemzése szerint a nyugati támogatás ellenére a háború kezdete óta Ukrajna napról napra gyengébb helyzetbe kerül. Amíg a NATO és az EU támogatásának megújítása is folyamatos, a helyzet tovább romlik, ami végső soron Ukrajna katonai vereségéhez vezethet. Amióta Ukrajnát megtámadták, önvédelmét a nemzetközi jog indokolta . „Ukrajna támogatása is teljesen legitim” – hangsúlyozta Kujat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ukrán népnek az az érdeke, hogy a jelenleg is zajló konfliktus katonai megoldását szorgalmazza.

A tábornok kiemelte, hogy a tartós békéhez tárgyalásokra van szükség. Ennek elmaradása katasztrofális politikai és gazdasági következményekkel járhat Európa és az USA számára.

Egyik fél sem győzhet?

Kujat szerint a győzelem kérdése voltaképpen politikai célok elérésében mérhető, amit egyik fél sem teljesíthet teljes mértékben. Oroszország nem érheti el a kívánt pufferzónát, mivel a NATO tovább bővült Finnország és Svédország csatlakozásával. Az Egyesült Államok stratégiai versenytársa pedig Kína marad. Ukrajna pedig egyre nehezebb helyzetbe kerül.

Kujat figyelmeztetése

A nyugalmazott NATO-tábornok határozottan azt tanácsolja, hogy ne szállítsanak nagy hatótávolságú nyugati fegyvereket Ukrajnának, és ne engedélyezzék, hogy azokkal Oroszország mélyebb területeit támadják. Azt mondta:

Ha most nagy hatótávolságú fegyvereket szállítanak, akkor Ukrajna képessége megnő, hogy megtámadja azokat a célpontokat, amelyek létfontosságúak Oroszország számára – és ezzel a háború kiterjesztésének kockázata is nagyobb lesz. Ezért csak óva inteni lehet ettől.

Európa képtelen szankciós politikája

Kujat elemzése szerint a nyugati szankciók céljai nem valósultak meg. A konfliktus nemhogy csökkent volna, hanem tovább eszkalálódott, miközben Oroszország gazdasága egyre növekszik, s vele együtt Európa, különösen Németország gazdasági helyzete romlik.

Elmaradt béketárgyalások lehetőségei

Harald Kujat úgy véli, hogy a béketárgyalások újraélesztése elengedhetetlen, és emlékeztetett az isztambuli tárgyalásokra, valamint Kína jelenlegi erőfeszítéseire. Szerinte ez lenne a járható út egy diplomáciai megoldás felé, ami Putyin állítása szerint továbbra is elérhető lehetőség.

Borítókép: A „Da Vinci Farkasok” ukrán zászlóalj orvosai ellátnak egy sebesült ukrán katonát a frontvonalon, miután egy gránát eltalálta (Fotó: AFP)