Duplázik a Trump-kormányzatban a Magyarországon is elismert Gorka Sebestyén

Donald Trump megválasztott amerikai elnök bejelentette, hogy Gorka Sebestyén (Sebastian Gorka) korábbi fehér házi tanácsadó újra szerepet kap az amerikai adminisztrációban. Gorka terrorizmus elleni főigazgató és elnöki tanácsadó lesz.

Gorka 1970-ben Londonban született, ötvenhatos emigráns magyar szülők gyermekeként. Filozófiát és teológiát tanult, és még egyetemi évei alatt önkéntesként csatlakozott a brit hadsereg terrorelhárító részlegéhez.

1992-ben Magyarországra költözött, és az Antall-kormány alatt a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiához tartozó Stratégiai Védelmi Kutatóintézetben volt tudományos segédmunkatárs. Magyarországon ismerte meg amerikai feleségét, akivel 2008-ban az Egyesült Államokba költözött, 2012-ben pedig az állampolgárságot is megkapta. Több amerikai egyetemen is tanított, emellett a Breitbart amerikai hírportál szerkesztője is volt.