A háborús helyzet Ukrajnában egyre súlyosabbá válik, amit a legfrissebb hírek is tükröznek. A brit The Economist magazin beszámolója szerint a ukrán katonák harci kedve a frontvonalon drámaian csökkent, és mintegy 20 százalék arányban dezertálnak a katonák. Ez a helyzet különösen aggasztó lehet az ukrán vezetésnek, tekintve hogy a harci szellem dráma csökkenése mellett még a katonák közötti feszültségek is egyre nőnek.

A legmagasabb rangú ukrán katonai vezetők elismerik, hogy a frontvonalon a morál jelentősen csökkent. A hírek szerint a mobilizáció eddig csak a szükséges létszám kétharmadát tudta biztosítani, ami azt jelenti, hogy a jövőbeli forráshiány következményeként Ukrajna harci képességei komolyan meggyengülhetnek. A várakozások szerint, amennyiben a helyzet nem változik, a hadsereg körülbelül hat hónap múlva szembesülhet a katonák és a fegyverek drámai hiányával – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Ukrajna Trumpban bízik

Politikai téren is jelentős feszültségek tapasztalhatóak. Ukrajna abban bízik, hogy Donald Trump elnök beiktatása után közreműködikmajd a konfliktus mielőbbi lezárásában olyan feltételekkel, amelyeket Kijev elfogadhatónak tart. A távozó elnök, Joe Biden, aki korábban milliárdos támogatásról gondoskodott, azonban nem elégítette ki az ukrán politikai körök elvárásait. Biden elnöksége alatt a támogatás ugyan folytatódott, de az ukrán politikai vezetés ambíciói nem mindig találtak megfelelő visszhangra a Fehér Házban.

Egyelőre kérdéses, hogy milyen kapcsolat alakul ki Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között (Fotó: AFP)

Donald Trump ugyan még nem osztotta meg részleteit Ukrajnára vonatkozó elképzeléseiről, de úgy tűnik, hogy csapata máris felsorolt néhány ötletet ezen a téren. Kijevnek azonban kényes helyzetben kell navigálnia, mivel bármilyen elutasítás az Egyesült Államok ajánlataival szemben még súlyosabb következményekkel járhat az ukrán államiság szempontjából. Az ukrán politikai vezetés számára kulcsfontosságú, hogy megőrizze a nyugati támogatást, miközben megpróbálja eltéríteni a konfliktust a jelenlegi iránytól.

Borítókép: Minden ötödik ukrán katona dezertál (Fotó: AFP)