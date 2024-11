Orosz légicsapások sokkolták a határ menti ukrán erőket – exkluzív részletek

A Szu–25, más néven „Grach” (oroszul: varjú) vagy NATO kódnevén „Frogfoot”, egy szovjet gyártmányú, földi célpontok elleni támadásokra specializált csatarepülőgép. Az 1970-es években fejlesztették ki, és azóta is az orosz légierő egyik legmegbízhatóbb géptípusa. Robusztus felépítése és erős páncélzata lehetővé teszi, hogy alacsonyan repülve, intenzív ellenséges tűz közepette is hatékonyan működjön. A Szu–25 képes hordozni egy széles skálájú fegyverarzenált, beleértve rakétákat, bombákat és gépágyúkat. Kiemelkedő manőverezőképessége és viszonylag egyszerű karbantartási igénye miatt népszerű a pilóták körében. A gép számos konfliktusban bizonyított már, többek között Afganisztánban, Csecsenfölön és a közelmúltban Szíriában is. Az orosz haderőben betöltött szerepe miatt a Szu–25 gyakran szerepel a híradásokban, amikor földi célpontok elleni precíziós csapásokról van szó.