Trumpnak jó esélye van a győzelemre

Az elemzésben rávilágított arra, hogy az amerikaiak közel 12 százaléka (38 millió) szegénységben él, 13 százalékának (44 millió) nehézséget jelent a mindennapi élelmiszer előteremtése, nyolc százalékuk (26 millió) nem rendelkezik egészségbiztosítással.

A hajléktalanok száma folyamatosan növekszik különösen San Franciscóban, Los Angelesben és New Yorkban.

A lakhatás megfizethetetlensége a társadalom egyre szélesebb rétegéinek jelent problémát.

Az Amerika-szakértő elemzésében elmondta, valószínűtlennek tartja, hogy Kamala Harris kerüljön ki győztesként az amerikai választásokon, még akkor is, ha a legfrissebb közvélemény-kutatások fej-fej melletti küzdelmet mutatnak. A Trumppal folytatott híres vita során ugyanis Kamala nem ajánlott radikális irányváltást Bidenhez képest. Továbbra is hangoztatta az Egyesült Államok jelenlegi gazdaságának állítólagos előnyeit, az alacsony munkanélküliséget, a bérnövekedést és a feketék és fehérek közötti jövedelmi különbségek csökkenését.

De hiányoztak azok az újdonságok, amelyek a korábbi vezetéssel való szakítást érzékeltetnék.

Számos demokrata reménykedett abban, hogy egyértelműen elítélik az izraeli–palesztin konfliktust, és szilárd elkötelezettséget vállalnak a béke mellett.

Ami a gazdaságot illeti, Harris valószínűleg folytatná Biden mérsékelt piaci megközelítését, fenntartana néhány vámot, hogy ellensúlyozza Kína befolyását, és támogassa az infrastruktúrába és a megújuló energiába történő beruházásokat az Egyesült Államokban.

Trump ezzel szemben agresszívebb megközelítést alkalmaz: húszszázalékos importvámot javasol, megvédené az amerikai piacot a beözönlő külföldi árutól. Ez a megközelítés azonban negatív hatással lehet a globális kereskedelmi kapcsolatokra.

A bevándorlás kérdése az egyik legfontosabb pont a kampányban, a republikánusok a bevándorlókat okolják az ország problémáiért, az árak növekedéséért, a munkanélküliségért, a lakásválságért. Mindkét jelölt azt ígéri, hogy kemény álláspontot képvisel a bevándorlással kapcsolatban.

Míg Harris támogatja a reformot, amely lehetőséget ad az állampolgársághoz való hozzáféréshez a fiatal, okmányokkal nem rendelkező bevándorlók számára is, addig Trump a tömeges kiutasításokat szorgalmazza.

Az abortusz kérdése is fontos szerepet játszott a választási kampányban. Kétségtelen, hogy Trump alapvető szerepet játszott abban, hogy 22 állam korlátozásokat vezetett be az abortuszra vonatkozóan. Ezzel szemben Harris mindig is határozottan támogatta az abortuszt.

Az elemzések arra is rámutatnak, hogy az amerikai társadalom politikai látásmódja egyre polarizáltabb. A megosztottság idén a nők és férfiak közötti véleménykülönbségekben is megfigyelhetők. Kamala Harris komoly hangsúlyt fektetett arra, hogy megszólítsa a nőket a választási kampány során, ígéretet tett arra, hogy érdekeiket képviseli a jövőben.

