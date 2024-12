Ezért fontos a migrációval kapcsolatos kérdés a nemzeti konzultációban

Ezért nagyon fontos, hogy a magyar kormány politikáját végre mindenhol átvegyék, megértsék és átvegyék, ami arról szól, hogy senki nem jöhet be. Kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, aztán jó napot kívánok! És Európán kívül kell létrehozni az úgynevezett hot spotokat, ezeket a gyűjtőpontokat, és majd hogyha valakiről úgy gondoljuk, akkor az bejöhet. De egyébként senki nem jöhet be, mert aki bejött, azt innen soha többet ki nem viszik. Ezzel szenvednek a németek, az olaszok, és mindenki más. Ezért kérem, hogy a nemzeti konzultációban a bevándorlással kapcsolatos kérdést is töltsék ki és támogassák a kormány bevándorlást elutasító politikáját