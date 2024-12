Ma a Patrióták jelentik a szabadságot az Európai Parlamentben

EURÓPAI UNIÓ

– Hogyan értékeli a Patrióták európai parlamenti képviselőcsoportjának első fél évét?

– Hatalmas siker az, amit ilyen rövid idő alatt el tudtunk érni. Önmagában az példátlan, hogy ennyi jobboldali, konzervatív párt ilyen rövid idő alatt ekkora frakciót tudjon alapítani. Mi vagyunk az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója és egyre erősebbek vagyunk. Ezt bizonyítják a patrióta és szuverenista pártok sikerei az EP-választásokon és az azóta zajlott nemzeti, regionális választásokon Európa-szerte. Az emberek változást akarnak az európai politikában, amelyet a jobboldali pártoktól várnak. Mi vagyunk ezeknek a változást akaró embereknek a hangja Európában. Ez ma azt jelenti, hogy mi vagyunk az ellenzéke a brüsszeli elitnek. Ahogy az Európai Bizottság megválasztásáról szóló vitában is világossá tettem: mi a változást képviseljük, ezért nem támogatjuk a változatlanságot megtestesítő brüsszeli néppárti–szocialista–liberális paktumelitet.

A Patrióta-frakció éppen ezért egyhangúlag leszavazta a Von der Leyen-bizottságot, ami egyaránt jelzi a képviselőcsoport egységét és politikai irányvonalát. Sikerként értékelem, hogy egyre szervezettebbek vagyunk és bizakodó hangulatban zajlik a közös munka. Ennek a megkoronázása volt a kihelyezett Patrióta-frakcióülés, amit múlt héten tartottunk Budapesten.

– Az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója lett a Patrióta-képviselőcsoport. Mekkora felhatalmazást jelent ez, mekkora erőt képviselnek így, és milyen üzenetet hordoz az európai választók döntése?

– Azt gondolom, hogy a választási eredmény üzenete egyértelmű: az embereknek elegük van a brüsszeli fősodor által képviselt politikából és változást akarnak. A mi feladatunk pedig az, hogy az európai választók akaratát érvényesítsük, és elhozzuk a változást. A feladat nem egyszerű, hiszen a brüsszeli elit mindent megtesz azért, hogy elszigeteljen bennünket, de az idő nekünk játszik. Meggyőződésem, hogy az európai emberek akaratát hosszú távon nem lehet lesöpörni. A frakciót jelenleg 86 képviselő alkotja 13 országból és 14 pártból, amivel már így is rendkívül jelentős politikai tényező vagyunk, erőforrás a tagpártjaink számára, hogy választásokat nyerjenek és mielőbb kormányra kerüljenek. Bízom benne, hogy a következő időszakban sikerül tovább növekednünk és gyarapodnunk.

Ahhoz, hogy valódi változást tudjunk elérni, szükségünk van szövetségesekre a jobboldalon. Mi éppen ezért arra törekszünk, hogy jó együttműködés legyen azok között, akik a jobboldali, konzervatív, nemzeti értékeket képviselik, és hozzánk hasonlóan változást akarnak Európában. Ilyen például a konzervatív frakció, amellyel együtt számszerűleg már a második legnagyobb erőt adjuk az Európai Parlamentben. Ez olyan súlyt biztosít számunkra, hogy sikerülhet a hangsúlyokat az irányunkba eltolni az európai parlamenti döntéshozatalban.

Sajnos az Európai Néppárt, a Magyar Péter-féle Tisza Párt családja ellentétben a választóinak tett ígéreteivel ma még mindig az elvtelen háttéralkukon alapuló status quo fenntartásában érdekelt, ezért inkább a baloldalon keresi a szövetségeseket hatalmának megőrzéséhez.

– Milyen célokat kívánnak megvalósítani a frakciómunka során? Melyek a legfontosabb ügyek a frakció számára és melyek azok a legfontosabb kérdések, amelyekben változást szeretnének elérni?

– Ha egy mondatban kellene összefoglalnom, azt mondanám, hogy a mi célunk az, hogy visszavezessük az uniót a józan ész útjára, és valódi megoldásokat találjunk Európa problémáira. Ebből sajnos számos van. A brüsszeli elit nem tartotta be az ígéreteit, és minden kitűzött cél terén megbukott, amivel sokat ártott az európai embereknek és az unió egészének. Az elhibázott brüsszeli migrációs politikának köszönhetően ma az illegális migráció a kontinens biztonságát és jövőjét veszélyezteti, a „méregzöld” Green Deal tönkreteszi Európa versenyképességét és az európai gazdákat, miközben Európa egyre erőteljesebben sodródik bele a szomszédunkban dúló háborúba.

A mi célunk, hogy kijavítsuk az elhibázott brüsszeli politika következményeit és visszatereljük az uniót arra az útra, amit az alapító atyák kijelöltek. Az Európai Uniónak békét, biztonságot és jólétet kell garantálnia a polgárok számára. Ehhez arra van szükség, hogy először is béke legyen a szomszédunkban, hogy határozottan fellépjünk az illegális migrációval szemben, megerősítsük a külső határaink védelmét, a méregzöld romboló politika helyett pedig javítsuk az európai versenyképességet és egy gazdabarát agrárpolitikát dolgozzunk ki.

A frakció pártjai számára fontos a nemzeti szuverenitás védelme, és egyöntetűen elutasítjuk azokat a centralista törekvéseket, amelyek ma a brüsszeli elitet jellemzik. Erős nemzetekre épülő erős Európa iránt vagyunk elkötelezettek.

– Mennyire sikerül ezeket a célokat megvalósítani, éreznek-e, tapasztalnak-e ellenállást, akadályoztatást a frakciót érintően az Európai Parlamentben?

– Ahogy erőként tudtunk megjelenni az európai parlamenti porondon, a mainstream pártok megrettentek tőlünk, mert tartanak attól, hogy megkerülhetetetlen tényező leszünk az európai politikában. Ezért mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsenek minket. A félelmük jogos, hiszen a változás elkezdődött, ezt pedig mi képviseljük. A brüsszeli elit az antidemokratikus gyakorlatoktól sem riad vissza, ha a saját hatalmának megőrzéséről van szó.

A Patriótákat minden szabályt felrúgva megfosztják a jogaiktól, a nekünk járó pozícióktól az Európai Parlamentben, és üldözik a szuverenista politikusokat. Figyelmen kívül hagyják az európai emberek akaratát, és befolyásuk megőrzése érdekében elvtelen paktumokat kötnek.

Ebben szégyenteljes módon élen jár az Európai Néppárt, amely elárulta a saját választóit és lepaktált az európai baloldallal, hogy a Patriótákat kizárva egymás között osszák fel a parlamenti tisztségeket. Azt azonban biztosan állíthatom, hogy ez nem fog minket meggátolni abban, hogy fellépjünk a hipokrita brüsszeli politikai elittel szemben és változást hozzunk az európai politikában.

– „Ma mi jelentjük a szabadságot az Európai Parlamentben. Hazafias, szuverenista pártok lévén tiszteletben tartjuk a nemzeti sokféleséget, de együttműködünk a közös ügyeink és céljaink elérése érdekében” – mondta a frakció kihelyezett, budapesti ülésén. Megítélése szerint lehet-e, s ha igen, hogyan lehet átformálni az Európai Unió jelenlegi politikáját, hozzáállását a legfontosabb kérdésekhez?

– A Patrióta-frakciót nem kötik elvtelen paktumok, háttéralkuk. Mindenki szabadon dönthet az értékeinek és érdekeinek megfelelően, ezért is tudtunk mi ellene szavazni a változatlanságot jelképező Európai Bizottságnak. A brüsszeli elit ma minél több kérdésben rákényszeríti az akaratát a tagállamokra. Már azt is meg akarják szabni, hogyan szabad nekünk Európáról gondolkodni. Szerintünk ez szétveri az európai integrációt, és ellentétes az európai együttműködés lényegével. A júniusi európai parlamenti választás eredménye azt erősítette meg, hogy az emberek többsége velünk van, és nemet mondanak a brüsszeli fősodor által képviselt föderalista, a nemzeti szuverenitást ellehetetlenítő, ideológiai alapú törekvésekre. Ahhoz, hogy Brüsszelben is változást tudjunk elérni, arra van szükség, hogy felerősítsük ezt a hangot és többségbe kerüljenek a jobboldali, konzervatív, szuverenista erők. Bizakodó vagyok, mert egyre erősebbek vagyunk és számos szövetségesünk van. Mi vagyunk a brüsszeli elit ellenzéke.

– Milyen lépéseket várnak az Európai Parlamenttől a migráció kérdésében, és milyen hatása lehet erre a frakció által elfogadott, migrációt elutasító nyilatkozatnak?

– Az európai migrációs politikát teljesen új alapokra kell helyezni, ugyanis az elhibázott brüsszeli döntések következtében ma migrációs krízis van Európában, ami a kontinens jövőjét fenyegeti. A brüsszeli, bevándorláspárti többség által a júniusi választások előtt áterőltetett migrációs paktum régi rossz megoldásokat erőltet, az illegális migráció megállítása helyett tovább ösztönzi az Európába irányuló migrációt. Ezért ezt a paktumot szerintünk ki kell hajítani, és egy gyökeresen más megközelítésre van szükség. A Patrióták ezért konkrét javaslatokat dolgoztak ki, amelyek kijelölik egy szigorúbb uniós migrációs politika sarokpontjait. A legfontosabb elemek közé tartozik a hatékony külső határvédelem biztosítása, az illegális határátlépések teljes tilalma, az illegális határátlépők visszatoloncolása vagy a szigorú hazatelepítési, visszatérési politika.

A migráció helyett a nemzeti családpolitikai intézkedések szükségességét hangsúlyozzuk a demográfiai problémák megoldására. Az Európai Bizottság nem gátolhatja a tagállamokat szigorúbb bevándorlási szabályok bevezetésében, vagy a hibás migrációs paktum elvetésében (opt-out). Elfogadhatatlan továbbá, hogy azért büntetnek minket, mert megvédjük Európa külső határait.

Az ilyen szankciókat azonnal vissza kell vonni. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a tagállamok maguk dönthessék el, hogy kit engednek be a területükre. Összességében azt gondolom, hogy egy kiváló dokumentum született, mert konkrét javaslatokat szolgáltat a hibás migrációs paktum ellenében. Célunk, hogy ezeket a javaslatokat az Európai Parlamentben és az európai politikai színtéren a leghatékonyabban érvényre juttassuk.

Borítókép: Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke (Fotó: Patrióták Európáért)