Mi várható a politikai és gazdasági válság sújtotta Romániában?

Ha az Egyesült Államok vámháborúba keveredik az EU-val, akkor gyengébb lesz a gépipar kilábalása a válságból; ha az idén folytatódik az ukrajnai háború, akkor élesedik a romániai hibrid hadviselés is, nemcsak az oroszok részéről, hanem romániai játékosok részvételével is. Ha a titkosszolgálatok uralta román érdekcsoportok harca kiéleződik, akkor a nagy pártok belső válsága is elmélyül; ha váratlan esemény lesz, akkor tömegtüntetések lehetnek, amelyek blokkolhatják a kormányzat munkáját – mondta Barabás T. János.