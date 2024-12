A RIA Novoszty beszámolója szerint az orosz vezető ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Oroszország a frissített doktrínájában megtartja a nukleáris elrettentés politikáját.

Tisztáztuk a nukleáris fegyverek használatának alapelveit, amelyeket a nukleáris elrettentés terén az állami politika aktualizált alapelvei tartalmazzák. Még egyszer hangsúlyozom, hogy senki ne vádoljon minket a nukleáris fegyverek bevetésével: ez a nukleáris elrettentés politikája

– mondta Putyin.

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy nem a nukleáris doktrínát, hanem az Oresnyikot kell fejleszteni, mert egy ilyen rakétarendszernek köszönhetően a nukleáris fegyverek bevetésére többé nem lehet szükség. Putyin azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország most sok irányban visszafogottan viselkedik, de ha szükséges, akkor keménységet is tud alkalmazni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a legfontosabb harctéri feladatokról is beszélt, többek között a különleges művelet előrehaladásáról.

Az orosz csapatok szilárdan birtokolják a stratégiai kezdeményezést az érintkezési vonal mentén. Az idei év mérföldkőnek számít a különleges művelet céljainak elérése kérdésében, Oroszország 2024-ben 189 települést szabadított fel

– mondta az orosz elnök, hozzátéve, hogy az oroszok megértik, hogy miért harcol az ország, segítik a fronton harcoló katonákat.

Putyin kijelentette:

a világ katonai és politikai helyzete továbbra is nehéz és instabil. A világ egyes régióiban továbbra is magas a konfliktuspotenciál, a Közel-Keleten folytatódik a vérontás.

Hozzátette: a jelenlegi amerikai kormányzat és a kollektív Nyugat nem mond le a dominanciája fenntartására irányuló törekvéseiről.

Az Egyesült Államok továbbra is fegyvereket és pénzt pumpál a kijevi rezsimbe. Az USA parancsára új katonai-politikai szövetségek alakulnak a világban. A NATO-országok növelik katonai kiadásaikat, és csapatokat állítanak össze Oroszország határai közelében

– hangsúlyozta az orosz elnök, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok zsoldosok és tanácsadók küldésével ösztönzi az ukrajnai konfliktus eszkalálódását.

A Nyugat egyfajta vörös vonalba kényszeríti Oroszországot, amire Moszkva csak válaszolni tud

– mondta az orosz elnök.