Valami készül: orosz és amerikai katonai vezetők tárgyaltak egymással

A Geraszimov kezdeményezésére lefolytatott beszélgetésről egy amerikai tisztviselő számolt be, írja a CNN. Az orosz védelmi minisztérium jelentette be, hogy hiperszonikus és cirkálórakétákat vetettek be a Földközi-tengeren zajló hadgyakorlat során. A Gorskov és Golovko admirális nevű orosz fregattok Cirkon hiperszonikus rakétákat lőttek ki, míg egy tengeralattjáró Kalibr cirkálórakétákat indított egy tengeri célpont ellen.

A hadgyakorlatban több mint ezer katona, tíz hajó és 24 repülőgép vett részt, köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal felszerelt MiG-31 vadászgépek is. Az amerikai tisztviselő elmondta, hogy Geraszimov a telefonbeszélgetés során nem említette konkrétan a hiperszonikus rakéták kilövését.

Jelenleg két amerikai romboló tartózkodik a Földközi-tengeren.

A beszélgetésről a New York Times számolt be először. Brown vezérkari főnök megerősítette a hívás megtörténtét, de részleteket nem közölt, csak annyit mondott, hogy „a vezetők számos globális és regionális biztonsági kérdést megvitattak, beleértve az ukrajnai folyamatban lévő konfliktust is”. Az oroszok kérésére nem adtak ki hivatalos közleményt a megbeszélésről.

Az amerikai tisztviselő elmondta, hogy a két fél megbeszélte az amerikai aggályokat az észak-koreai csapatok bevetésével és Oroszország ballisztikus rakétájának használatával kapcsolatban.

A tárgyalás része volt az is, hogy az USA engedélyezte Ukrajna számára a nagyobb hatótávolságú ATACMS rakéták Oroszország elleni kilövését.

Az ukrajnai háború kezdete óta, közel három éve, az amerikai és orosz katonai vezetők ritkán beszéltek egymással, annak ellenére, hogy az USA a háború kezdete óta többször is kezdeményezett beszélgetéseket. Geraszimov 2023 márciusában beszélt Milley Mark korábbi vezérkari főnökkel, miután egy orosz vadászrepülőgép lelőtt egy amerikai drónt a Fekete-tenger felett.