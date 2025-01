Az Iszlám Állam pusztítása a béke földjén

#Mozambique 🇲🇿: #ISIS militants carried out an ambush on Mozambican Army in #CaboDelgado.



Militants seized RPG-7 Launcher with Type 69-1 & Type 69-3 rockets, OG-7 rocket, DShKM heavy machine gun, Zastava M84 & Arsenal MG-M1 machine guns, Type 81 rifle, Type 2 AK-47 rifles etc.. pic.twitter.com/yDgi7yYYzA