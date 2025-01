„Orbán Viktor éve lesz 2025”

„Nagy a szégyen Soros, Biden, Harris, Clinton, Nuland és Obama Amerikáján. Az Egyesült Államoknak szankció nélkül elítélt elnöke van!” – nyilatkozta Georgi Markov a hazánkban élő egykori bolgár alkotmánybíró a Pik.bg bolgár jobboldali hírportálnak. Markov szerint Donald Trump január 20-i beiktatásával egy új korszak kezdődik a világpolitikában. Az új amerikai adminisztráció nemcsak az Egyesült Államokban hoz új változásokat, de még Európában is.

Ez az év Orbán Viktor éve lesz

– fogalmazott.

Orbán Viktor a nagyhatalmi vezetők között

A cikkben a politikai szakértő emlékeztetett, 2016-ban Orbán Viktor volt az egyetlen politikus Európában, aki támogatta Trumpot. „Ikrek vagyunk” – idézte Markov a republikánus politikus a magyar miniszterelnökhöz intézett szavait még első ciklusa idején a Fehér Házban. Az egykori alkotmányjogász hangsúlyozta, bár 2020-ban Joe Biden nyerte az elnökválasztást, Trump és Orbán Viktor kapcsolata továbbra is szoros maradt: 2022 tavaszán Budapesten megtartották az első CPAC konzervatív konferenciát, és még abban az évben a dallasi CPAC rendezvényre is meghívták a miniszterelnököt. 2023-ban és 2024-ben pedig ismét megrendezték a konferenciát Budapesten.

A két vezető politikus álláspontja több ügyben is egyezik. Markov felidézte, Orbán Viktor a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány során is kiállt szövetségese mellett. „Ellenzi a háborút, az illegális migrációt, a genderizmust, és kiáll a nemzetállam, a történelmi emlékezet, a béke és a keresztény értékek mellett” – fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte egyúttal, hogy Orbán Viktor szövetségi palettája pedig Európán is túlmutat, ugyanis jó kapcsolatokat ápol Hszi Csin-ping kínai, Vlagyimir Putyin orosz, Recep Tayyip Erdogan török elnökökkel, valamint Izrael miniszterelnökével, Benjámin Netanjahuval is.

Egyre erősödő európai jobboldali szövetség

Az egykori bolgár alkotmánybíró ugyanakkor úgy látja, nem csak Donald Trump hivatalba lépése miatt lesz az idei kiemelten fontos év Orbán Viktor számára – ezt bizonyítja, hogy tavaly egyre erősebbé és egységesebbé vált az európai jobboldal. 2024. június 30-án Bécsben Herbert Kickl osztrák, valamint Andrej Babis cseh jobboldali vezetőkkel együtt alapította meg a Patrióták Európáért szövetséget, amelyhez azóta egy sor jobboldali politikus csatlakozott.

Mára az egyik legerősebb politikai szövetséggé nőtte ki magát, olyan nevekkel maga mögött, mint Geert Wilders, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Matteo Salvini, Santiago Abascal, André Ventura és Tom Van Grieken.

Markov nem tartja kizártnak egy közép-európai unió megalakulását, amely magába foglalná Ausztriát, Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, Szerbiát és Szlovéniát. Álláspontja szerint az új szövetség fontos szerepet töltene be az európai politikában, nemet mondva a háborúra, a migrációra és a genderizmusra. De Orbán Viktor befolyása túlmutat a régión, Markov cikkében hangsúlyozta, a miniszterelnök békepolitikája, valamint a 2015-ös migrációs politikája nagy hatással volt az Alternatíva Németországért (AfD) pártra is. Németországban február 23-án tartanak előre hozott választásokat, és a legfrissebb felmérések azt jelzik, a bevándorlásellenes AfD a voksok akár 22 százalékát is megszerezheti.

Bulgáriában szintén nagy népszerűségnek örvend Orbán Viktor, a balkáni országban két olyan politikus is van, akik kiváló viszonyt ápolnak a magyar miniszterelnökkel. Egyikük Bojko Boriszov volt kormányfő, akivel már több, mint 20 évre nyúlnak vissza a baráti kapcsolatok. Az utóbbi években pedig Rumen Radev államfővel is egyre szorosabb viszonyt ápol Orbán Viktor. Markov abban bízik, a magyar miniszterelnökkel való jó kapcsolatok nyomán Bulgária szakítani tud a „Soros-birodalom gyarmati függőségével”.

Schengeni bővülés a magyar EU-bővülés alatt

Az egykori bolgár alkotmánybíró Orbán Viktor tavalyi sikerei között említette továbbá a magyar EU-elnökséget, amelynek keretében január elsejével Bulgária és Románia a szárazföldön is a schengeni térség tagjává vált. A csatlakozást mindkét országban örömmel fogadták, de különösen a romániai magyarok éljeneztek, akik ezentúl jóval könnyebben utazhatnak be az országba. Markov egyúttal a magyar–romániai kapcsolatokról is írt: kiemelte, Orbán Viktor nyíltan támogatta Marcel Ciolacu román miniszterelnököt, amelynek következtében a két ország között is javultak a kapcsolatok. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) koalíciós partnerként a kormányban is képviseli a magyarok érdekeit.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)