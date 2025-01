Szijjártó Péter: Európa gazdasági megmentése jobboldali fordulattal lehetséges + videó

Szijjártó Péter Lisszabonban találkozott a portugál Chega párt vezetőivel, ahol az európai gazdaságpolitikai irányváltás szükségessége is szóba került. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az elmúlt évek baloldali, ideológiai alapú gazdasági stratégiája miatt Európa komoly versenyhátrányba került a globális piacon.

Szijjártó Péter Lisszabonban találkozott a portugál Chega párt vezetőivel.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Európa azért maradt le a globális versenyben, mert egy képmutató, ideológiai alapra helyezett baloldali gazdaságpolitikai stratégiát próbált végrehajtani

– fogalmazott Szijjártó. Hangsúlyozta, hogy csak egy patrióta gazdaságpolitikai fordulat állíthatja meg a versenyképesség visszaesését és biztosíthatja a beruházások és munkahelyek újbóli megjelenését. A miniszter az energiapolitika terén is a realitásokat sürgette, rámutatva, hogy az álzöld megközelítés súlyos károkat okozott. „A nukleáris energia az egyetlen fenntartható megoldás a modern energetikai kihívásokra” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a képmutató baloldali politika megpróbálta háttérbe szorítani ezt a technológiát.

Szijjártó szerint Európának követnie kell azt az irányt, amely az Egyesült Államokban már látható: „Ugyanolyan horderejű jobboldali fordulatra van szükség Európában, mint amilyen az Egyesült Államokban történt.”

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország szorosan együttműködik a patrióta erőkkel, köztük a Chega párttal is, annak érdekében, hogy a globális politikai fordulat Európában is gazdasági változásokat eredményezzen. Lisszaboni látogatása után Szijjártó Péter hazatért, de nyilatkozatában jelezte: a jobboldali gazdaságpolitika megerősítéséért folytatott küzdelem továbbra is napirenden marad.

Borítókép: Szijjártó Péter és André Ventura (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)