Válság Romániában: igazodás Trumphoz és Orbánhoz?

Ismerem Orbán Viktort személyesen és régóta. Beszélgettem Orbán Viktorral politikáról, nyugodt körülmények között, évekkel ezelőtt. Talán tíz éve is van annak. De az akkori elképzelései nagyjából ugyanazok voltak, mint amelyeket most képvisel. Viktor következetes volt. Még akkor is, ha következetessége közepette olyanokat tett, amellyel én nem értek egyet