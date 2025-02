Orbán Balázs: A Soros-hálózat Washingtonból Brüsszelbe helyezi át a székhelyét

Minden idők egyik legnagyobb nemzetközi liberális botránya bontakozik ki a szemünk előtt! Lassan annyi csontváz dől ki a szekrényből, hogy alig tudunk tőlük közlekedni a folyosón

– írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.

Donald Trump beiktatása óta olyan tempóban számolja fel a washingtoni székhelyű nemzetközi liberális hálózatot, hogy azt követni is nehéz. Trump azonnal elzárta a pénzcsapot, így a liberális szervezetek világszerte guruló dollárok nélkül maradtak.

A hálózat egyik vízfejéről, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségéről (USAID) bebizonyosodott, hogy a demokrata kormányzat valóban adófizetői dollármilliárdokat költött arra, hogy aláássa a demokratikusan megválasztott kormányokat, és a liberális-progresszív ideológiák terjesztésével alakítsa szájíze szerint a társadalmat.

Ráadásul a történet még ennél is súlyosabb: az adófizetői pénzek lényegében Soros-hálózat céljainak megvalósítására folytak el. A Soros-birodalom egyik tagja, az East-West Management Institute például több mint 260 millió dollárt kapott az USAID-től, amit Szerbiában, Georgiában, Albániában vagy Ugandában költött el baloldali politikai célok megvalósítására. Vagyis az amerikai adófizetők pénzét Soros világuralmi terveinek végrehajtására fordították!

Mindeközben a Soros-hálózat nem szűnt meg a demokraták bukásával, sőt, tovább épül és terjed. A Nyílt Társadalom Alapítványok új vezetője, a trónörökös Alex Soros nemrég a Financial Timesnak adott mélyinterjút, melyben bevallotta, hogy a 2024-es amerikai választási ciklusban irgalmatlan összeget, mintegy 85 millió dollárt (kb. 34 milliárd forint) költöttek Kamala Harris hatalomra juttatására – mindez azonban eltörpül amellett a 32 milliárd dollárnyi (12.544 milliárd forint) összeg mellett, amit Soros az alapítványnak juttatott.

Az ifjú Soros azzal is elbüszkélkedett, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy jelenlegi pozícióiban ne lenne befolyásosabb bármelyik politikusnál. Mégis micsoda mindez, ha nem annak nyílt elismerése, hogy bizony Sorosék a hálózatok hálózatát építik?

Most pedig az a tervük – ahogy azt Daniel Freund liberális EP-képviselő nyíltan elmondta, az EUObserver nevű liberális lap pedig meg is írta – hogy Brüsszelbe helyezzék át székhelyüket, és a USAID finanszírozó, pénzelosztó szerepét az európai intézmények vegyék át. A USAID összeomlása után Brüsszel lenne a sebtapasz a nemzetközi liberális hálózaton.

A sort hosszasan lehetne még folytatni. A veszély nagyon is valós. A Patrióták európai szinten küzdenek majd a Soros-hálózat térnyerése ellen, mi pedig Magyarországról is kisöpörjük őket! Nem fogjuk hagyni, hogy a korábban amerikai adófizetői pénzből, Soros-pénzből és brüsszeli pénzből finanszírozott NGO-k, baloldali médiatermékek és politikai pártok ellopják a magyar emberek döntési jogát, ahogy azt a titkosszolgálati jelentések alapján a 2022-es országgyűlési választásokon is megpróbálták. Véget ért az a gyakorlat, hogy az amerikai nagykövetség dollárt osztogat a baloldali sajtónak. És végképp nem engedjük, hogy a Freedom House, az Amnesty International, a Helsinki Bizottság vagy más Soros-szervezet mondhassa meg, hogy a magyar embereknek hogyan kell élniük. Ez lesz a következő időszak nagy harca, amit meg kell vívnunk.

Meg fogjuk védeni Magyarország szuverenitását!

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)