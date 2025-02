Több rendőrt vezényelnek az utcákra Brüsszelben

Csütörtökön a rendőrség több olyan lőfegyvert foglalt le, amelyeket a hét eleji brüsszeli lövöldözések során használhattak Brüsszelben. Az RTL televízió arról számolt be, hogy egy személyt őrizetbe vettek, a brüsszeli ügyészség azonban ezt egyelőre nem erősítette meg.

Belgium igazságügyi- és belügyminisztere bejelentette: Több rendőrt vezényelnek az utcákra

Fotó: AFP

Több brüsszeli és Brüsszel környéki ingatlant is átkutatott a rendőrség csütörtökön, és több lőfegyvert is lefoglaltak

– írta meg a VRT News. Egyelőre nem világos, hogy a lőfegyvereket a Clemenceau metróállomás közelében a hét elején történt lövöldözés során használták-e.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt napokban több lövöldözés is történt Brüsszelben.

Csütörtökön hajnali 4 óra körül lőttek agyon egy férfit Anderlechtben. Ez az incidens három napon belül a negyedik lövöldözés volt ugyanazon a településen.

A legutóbbi az anderlechti Peterbosban történt, amely a kábítószer-kereskedelem gócpontja és egy kőhajításnyira van a Clemenceau metróállomástól, ahol február 5-én ketten több lövést adtak le Kalasnyikov puskákkal.

Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy rájöjjünk, ezek a lövöldözések összefüggnek

– mondta Fabrice Cumps, Anderlecht polgármestere.

Bernard Quintin szövetségi belügyminiszter és Annelies Verlinden szövetségi igazságügyi miniszter a lövöldözések után egyaránt hangsúlyozta, hogy több rendőrt kell Brüsszel utcáira vezényelni.

Quintin bejelentette, hogy péntektől Anderlechtben a szövetségi rendőrség tartalékos állományának tisztjeit vetik be, és a brüsszeli metróban is megerősítik a rendőri jelenlétet. További rendőröket küldenek az Anderlechtet, Sint-Gillis-t és Vorstot lefedő déli brüsszeli helyi rendőrségi szolgálat támogatására is.

„Az utca a lakosoké, nem a kábítószer-kereskedőké” – mondta Quintin.