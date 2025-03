Dzsiddában dolgozzák ki az ukrajnai tűzszünet részleteit

Az ukrajnai tűzszünet részleteit vasárnap dolgozzák ki, az ezzel kapcsolatos munka Szaúd-Arábiában zajlik, közölte Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja a Fox News csatornának.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrew Thomas)

„Természetesen ki kell dolgoznunk néhány részletet és utána áttérünk a teljes tűzszünetre, és ma nagyon jó beszélgetést folytattunk arról, hogy mi szükséges ennek eléréséhez” – mondta, idézte a RIA Novosztyi.

Witkoff szerint Donald Trump a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során ragaszkodott ahhoz, hogy mindkét félnek erős és tartós békére van szüksége.

„Moszkva támogatta ezt a megközelítést”– tette hozzá.

Witkoff arról is beszélt, hogy az elért tűzszüneti megállapodás nemcsak az energetikai létesítményekre, hanem általában az infrastruktúrára mért csapásokra is kiterjed, ugyanakkor leszögezte, hogy a felek most tárgyalnak a részletekről.

Donald Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon tárgyaltak többek között az ukrán rendezésről (Fotó: AFP)

Kedd este az orosz és az amerikai elnök mintegy kétórás telefonbeszélgetést folytatott. Putyin egyebek mellett kedvezően reagált arra az elképzelésre, hogy a konfliktusban részt vevő felek 30 napig kölcsönösen tartózkodjanak az energetikai infrastruktúra létesítményei elleni csapásoktól, és erre utasította a hadsereget.

Trump és Putyin egyetértettek abban, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti jobb kétoldalú kapcsolat óriási lehetőségeket tartogat, beleértve hatalmas gazdasági megállapodásokat és geopolitikai stabilitást. A két vezető már korábban, február 12-én is tárgyalt egymással, akkor közel másfél órán át tartott a megbeszélés. Különösen az ukrajnai helyzetet vitatták meg, és megállapodtak a kapcsolattartás folytatásában, beleértve egy személyes találkozó megszervezését is.