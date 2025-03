Kormányellenes tüntetésbe fordult át a muzulmánok imája Olaszországban

Non siamo in Nord Africa, ma a #Milano e #Torino: raduni enormi per il fine Ramadan (con e senza autorizzazioni). C'è chi, come noi, non vuole un'Italia islamizzata e chi, a sinistra, è disposto alla sottomissione culturale! #ramadan #EidalFitr #Islam pic.twitter.com/HV4VJJEcDK