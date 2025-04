Donald Trump elmondta, melyik pápajelöltet támogatja

Donald Trump Ferenc pápa halála után elrendelte, hogy eresszék az amerikai zászlókat félárbócra az egyházfő iránti tiszteletből. Ezután a Vatikánba utazott, ahol részt vett a temetésen, és több politikussal, például Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel is találkozott. Donald Trump most azt is megosztotta, hogy melyik pápajelöltet támogatja.

Donald Trump a Vatikánba utazott Ferenc pápa temetésére

(Fotó: AFP)

Donald Trump Timothy Dolan bíborost támogatja

Az elnököt is megkérdezték, hogy kit szeretne látni Szent Péter trónján.

Szeretnék pápa lenni, ez lenne az első számú választásom

– mondta viccelődve, majd hozzátette:

Van egy bíborosunk, New Yorkból, aki nagyon jó, szóval majd meglátjuk.

Timothy Dolan, aki 2009-ben érkezett New Yorkba az Egyesült Államok középnyugati részéről, hamar kapcsolatba került a város politikai elitjével, köztük Trumppal is.