Orbán Viktor döntése példát mutat a világnak

Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépését éles bírálatok érték a nyugati sajtóban és külpolitikai körökből, különösen amiatt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Benjamin Netanjahut az október 7-i Hamász-támadásokat követő izraeli gázai műveletek miatt kívánja felelősségre vonni. Orbán Viktor azonban az izraeli miniszterelnök jelenlétében kijelentette, hogy hazánk kilép a politikailag kompromittálódott szervezetből.

Orbán Viktor Benjamin Netanjahu jelenlétében bejelentette, hogy hazánk kilép az ICC-ből

Orbán Viktor szerint az ICC politikai eszközzé silányult

Orbán Viktor akkor világossá tette:

Ez a rendkívül fontos bíróság politikai eszközzé silányult, Magyarország pedig nem kíván ebben részt venni.

Az ICC-t több ország is bírálta az elmúlt években annak szelektív eljárásai miatt, hiszen miközben afrikai vezetők ellen sorozatosan indít eljárásokat, sem Kína, sem Irán, sem Venezuela esetében nem lépett fel hasonló elszántsággal. Sőt, a szíriai polgárháború idején elkövetett tömeges jogsértések ellenére sem indult eljárás Bassár el-Aszad ellen.

A bíróság Putyint ugyan 2023-ban megvádolta az ukrajnai háború miatt, de a Nyugat szövetségesei közül csak Izrael ellen indított komoly eljárást.

Frederick Fleitz Newsmaxon megjelent podcastjében hangsúlyozta, a döntés illeszkedik Donald Trump politikájához is. Az amerikai elnök 2020-ban szankciókat vezetett be a bíróság vezetői ellen, amit 2021-ben a Biden-kormányzat feloldott, de Trump 2025-ös visszatérésével ismét érvénybe léptette azokat. Februárban Netanjahu és izraeli vezetők elleni elfogatóparancsokra hivatkozva újabb szankciókat jelentett be, köztük a főügyész, Karim Khan büntetőlistára helyezését.

A neves elemző szerint Orbán Viktor bátor döntést hozott

Frederick Fleitz, aki korábban az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként dolgozott, úgy véli, hogy Orbán Viktor döntése nemcsak bátor, hanem követendő is. A cikk végén így fogalmaz:

Orbán Viktor magyar miniszterelnök helyesen döntött, amikor kiállt az Egyesült Államok mellett e veszélyes világbírósággal szemben. Trump elnöknek további lépéseket kellene tennie annak érdekében, hogy más államokat is kilépésre ösztönözzön az ICC-ből, és végső soron bezárassa azt.

