Ma már a bevándorlók uralják Bécs utcáit

Ugyanebből a jelentésből kiderül, hogy csak 2022-ben 112 300-an kértek menedékjogot, ez a szám az afgán és szíriai migránsok miatt ugrott meg – írja a The European Conservative hírportál.

Az osztrák Exxpress arról számol be, hogy a kormányzati statisztikák szerint a bűncselekmények gyanúsítottjainak 45 százaléka külföldi állampolgár, 28 százalékuk Ausztriában élő külföldi. Hogy mennyire elhibázott a bevándorlási politika Ausztriában, jól mutatja az is, hogy milyen könnyen szerezhetnek rengeteg pénzt a migránsok. Miközben Ausztria gigantikus költségvetési hiánnyal küzd, Bécs ismét felháborodást keltett: a kísérő nélküli kiskorú menekültek ellátása a fővárosban naponta akár 603 euróba is kerülhet – vagyis menedékkérőnként havonta 18 ezer euróba. A bécsi önkormányzat szerint ez jelenleg öt olyan fiatalt érint, akiket speciális intézményekben helyeznek el. Ez az öt ember évente mintegy 1,1 millió eurójába kerül az adófizetőknek.

Egyre többen nem beszélnek németül az iskolákban

Az Osztrák Integrációs Alap tavalyi statisztikai adatai lesújtó képet festenek a migrációs hátterű emberek munkanélküliségi arányáról és arra is rávilágítanak, hogy egyre több a németül nem beszélő diák az osztrák iskolákban.

Az ÖIF felmérése szerint nőtt azon diákok aránya, akik nem németül beszélnek. A 2022/23-as tanévben az osztrák diákok 27 százalékának volt némettől eltérő anyanyelve, ami enyhe, egy százalékpontos növekedést jelent a 2017/18-as évhez képest. Bécs vezeti a negatív rangsort: az egykori császárvárosban a legmagasabb a nem német anyanyelvű tanulók aránya, 51,7 százalék.

Párhuzamos társadalom