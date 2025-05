Kultúrharcot vívnak a patrióták Európában

Très heureuse d’être aujourd’hui à Rome, à l’invitation de notre ami et allié @matteosalvinimi !



C’est avec un immense plaisir que j’interviendrai cet après-midi auprès des cadres et des élus de la Lega sur l’avenir des nations européennes, de nos partis et sur les enjeux… pic.twitter.com/XJd0k45ZJO