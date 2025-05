Le Pen: Orbán Viktort is megpróbálja félretenni az EU

Cinikus módon ráerőlteti saját ideológiai nézeteit az európai népekre – fogalmazott a francia párt alapítója, ugyanakkor hozzátette,

„Brüsszelben sok minden megváltozott az elmúlt évben, a szuverenisták megerősödtek, miközben az Európai Bizottságot még mindig Ursula von der Leyen vezeti. Ez azonban arra kényszeríti a bizottság elnökét, hogy átgondolja a követeléseit. Bizonyos célkitűzések határidejét kitolták, más kérdésekben visszalépések történtek.” Le Pen úgy fogalmazott, hivatásuknak tartják, hogy megakadályozzák, hogy Brüsszel az európai nép akaratával szembe szegülve érvényesíthesse akaratát.

Az Il Corriere della Sera napilapnak adott interjúban Le Pen azt is elmondta a Patrióták Európáért pártcsalád a legerősebb szuverenista alakulat, de az Európai Konzervatív párttal közösen az Európai Parlament második legnagyobb csoportja lenne. Úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a szuverenista erők végül egyetlen formációban egyesülhetnek, de addig is ugyanúgy szavaznak a parlamentben, hiszen sokkal több dolog egyesíti őket, mint ami elválasztja. Méltatta Giorgia Meloni politikában és gazdaságban elért eredményeit is. Végül azt is elmondta, bár Emanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nézetei a legtöbb kérdésben igen messze állnak egymástól, de bízik abban, hogy a két ország közti kapcsolatok újjászülethetnek.

Le Pen Matteo Salvinival kapcsolatban hangsúlyozta, mindig is ugyanazokat a nézeteket vallották: bátor, hűséges és nagy akaraterővel rendelkező politikusnak tartja, igaz barátnak.

Az interjú végén az ellene folytatott bírósági perről úgy nyilatkozott, hogy azt a demokrácia botrányának tartja. Megakadályozták, hogy induljon a parlamenti választásokon annak ellenére, hogy fellebbezett, tehát bűnössége nem bizonyított. Hozzátette, hogy mindaz, ami Salvinival történt, és ami Romániában is zajlik, nem más, mint amit az Európai Unió Orbán Viktorral akar tenni:

Brüsszel nem viseli el a vereséget, készen áll, hogy szembemenjen az európai népekkel, és eltapossa azokat, akik zavarják őket.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)