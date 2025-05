Magyar segítséggel fejlődik Ruanda, ez a migrációra is hatással lehet

A miniszter szerint a sport is fontos kapocs az országok között. Tájékoztatása szerint a Nemzetközi Úszószövetséggel folytatott együttműködés révén már ruandai sportösztöndíjasokat is fogad hazánk, valamint közös munka zajlik a nukleáris képzés területén is.

A tárcavezető végül hangsúlyozta a folyamatos párbeszéd fontosságát a jelenlegi kihívásokkal teli időszakban.

Mint mondta, Ruanda korábban nagykövetséget nyitott Budapesten, Magyarország pedig konzulátust létesített Kigaliban, ami a kapcsolatok hosszú távú elmélyítését is szolgálja.