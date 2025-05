László András: Az Egyesült Államokban még tart a USAID korrupciós ügyeinek vizsgálata

A USAID elleni amerikai vizsgálat még korántsem fejeződött be, mi is várjuk az eredményeket. Már csak azért is, mert Magyarországon az elmúlt években a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, milyen az, amikor jól hangzó címek alatt futó politikai projektek révén egy jól meghatározható érdekkör a közélet külső befolyásolására törekszik, a szuverenitás sérelmére. Az amerikai fél számára ugyanilyen világos, hogy e hazánkban is megvalósult programok a politikai haszonszerzésre adtak lehetőséget, ezért nagy erőkkel vizsgálják az egyes ügyeket, illetve az ezekben részt vevőket