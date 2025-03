Börtön is járhat USAID-finanszírozások miatt

Amikor elmondtam a USAID munkatársainak azt, hogy Magyarországon milyen célra és kik kaptak ezekből a pénzekből, és van már tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy 2022-ben illegális kampányfinanszírozás valósult meg amerikai pénzekből, erre nekem a USAID egyik belső ellenőre is megerősítette, hogy ők is úgy fogják vizsgálni a magyar USAID-finanszírozású költéseket, hogy annak akár büntetőjogi következménye is lehet.