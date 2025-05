XIV. Leó pápa lóháton ment, amikor segíteni kellett

„Szíve mélyén ágostonrendi”

Karina nővér számára a mostani pápaválasztás nem csupán egy egyházi esemény, hanem személyes élményekkel átszőtt újratalálkozás is. Mint mondta, a ferences nővéreknek van egy iskolájuk a chiclayói egyházmegyében, ahol az akkori püspök – mai nevén XIV. Leó – különösen közel állt hozzájuk, főként a Covid-járvány idején.

Egyszerű ember, szíve mélyén ágostonrendi. Az egyházmegyében nagyon-nagyon szerették. Sajnáltuk, amikor elment, kissé árvának éreztük magunkat egy számunkra fontos személy nélkül, de tudtuk, hogy alkalmas a Ferenc pápa által rábízott feladatra.

A nővér szerint az új pápa valóban misszionárius, aki már püspökként is a közössége mellett állt. Ezt az elkötelezettséget folytatja most az egyház élén is.