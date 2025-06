Szélsőségesen elfogult a gyermekvédelmi törvény brüsszeli támadása

Megjegyzendő, hogy Capeta korábban egy olyan a Soros-hálózathoz köthető zágrábi intézetnél, az Institute for Development and International Relations-nál is dolgozott, amely egy 2017-es – Croatian International Relations Review című – kiadványában élésen bírálta Magyarország migrációs politikáját. Emellett a jogászkörökben híres/hírhedt Verfassungsblog.de nevű – a szélsőbaloldali jogi vélemények számára, illetve Magyarországot élesen bíráló cikkeknek is teret adó – portál egyik rendszeres szerzője.