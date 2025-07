Bóka János: Itt van, amit mi, magyarok tíz éve mondunk

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Friedrich Merz német kancellár kijelentésére adott csattanós választ Facebook-oldalán. Amint arról lapunk is beszámolt, Friedrich Merz az elmúlt hónapokban rendkívüli uniós jogosítványokra hivatkozva utasította vissza több illegális migráns beléptetését Németországba. Az intézkedést sokan támadták, köztük Angela Merkel volt kancellár is, aki továbbra is a tömeges migráció támogatója.

Bóka János reagált Friedrich Merz kijelentésére

Fotó: AFP

