Angela Merkel tajtékzik, ismét a migránsok pártjára állt

A volt kancellár ezzel burkoltan a jelenlegi kormány migrációs szigorításait bírálta. Friedrich Merz, aki szintén a CDU politikusa, az elmúlt hónapokban rendkívüli uniós jogosítványokra hivatkozva utasította vissza több illegális migráns beléptetését. Ezzel a kormány célja a közbiztonság megerősítése volt, különösen azután, hogy az elmúlt évben több, menedékkérőkhöz köthető terrortámadás is történt Mannheimben, Solingenben, Magdeburgban, Aschaffenburgban és Münchenben. Merz intézkedései a baloldali politikai térfélen heves felháborodást váltottak ki. Több német bíróság is igyekezett jogi akadályokat emelni a kormány határvédelmi döntései elé. Merkel is azt állította, hogy Merz lépései a bevándorlásellenes, jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pártnak való behódolással érnek fel.