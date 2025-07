Hazatér Kapu Tibor – kövesse velünk élőben

A kapszula várhatóan 20–25 km/órás sebességgel csobban a Csendes-óceán vizébe.

A teljes művelet, a belépéstől a vízfelszínt érésig nagyjából 30 percet vesz igénybe. A mentőcsapat ezután emeli ki az űrhajósokat a vízből. A hazatérés menetét 10:30-tól élőben közvetítik, így minden érdeklődő nyomon követheti a történelmi jelentőségű pillanatot, amikor Kapu Tibor magyar űrhajós visszatér a Földre.

A NASA élő közvetítésben követi nyomon Kapu Tibor és társai visszatérését a Nemzetközi Űrállomásról a Földre.

A HUNOR‑magyar űrhajós program magyar nyelvű kommentárral is közvetíti Kapu Tibor hazatérését a HUNOR YouTube‑csatornáján.

Az élő közvetítésben elhangzott, hogy Kapu Tibor és társai jelenleg 100 kilométerre vannak a Földtől, és várhatóan körülbelül 40 perc múlva érkeznek vissza a Földre, ahol a Csendes-óceán vizére szállnak le Kalifornia partjainál. Családja már izgatottan készül a fogadására, elmondásuk szerint fiuk kedvenceivel, csilisbabbal és húslevessel várják haza.

Az élő közvetítés során megerősítették a Crew Separation műveletet, amelynek során a kapszula leválasztotta a szolgáltató modulját – ez a visszatérés egyik kulcsfontosságú lépése, hogy megkezdődhessen a Föld légkörébe való belépés és a biztonságos landolás előkészítése.

Kapu Tibor viszont még egy ideig az Egyesült Államokban fog maradni, az űrhajósokra ugyanis rehabilitáció vár, és vissza kell szokniuk a gravitációhoz is. Az űrhajójukat a Spacex mentőegységei veszik majd ki a vízből.

Az élő közvetítésben elhangzott az is, hogy az Axiom csapata jelezte: megszűnt a rádiós kapcsolat a kapszulával. A szakértők elmagyarázták, hogy ez teljesen normális jelenség a visszatérés ezen szakaszában, és azt jelzi, hogy a jármű már belépett a Föld légkörébe.

Ez a rádiócsend tehát azt jelzi, hogy a kapszula a légköri belépés legkritikusabb fázisában van, és hamarosan megkezdődik a fékezés és az ejtőernyős ereszkedés szakasza a Csendes-óceán felé.

Az élő közvetítés során izgalmas percek következtek, amikor végre ismét láthatóvá vált a kapszula a kameraképeken – még ha nem is Kapu Tibort személyesen, hanem csak a járművet magát. A képernyőn egy visszaszámláló is megjelent, ami nagyjából hét és fél percet mutatott hátra a várható leszállásig.

A szakértők elmagyarázták, hogy ez a látványos fényjelenség a „tűzgömb” a kapszula körül nem más, mint a légkörrel való találkozás következménye: a nagy sebesség miatt a körülötte lévő levegő extrém módon felhevül, és plazmaállapotba kerül. Ez a negyedik halmazállapot felelős a lángcsóvához hasonló ragyogásért, amit a földi kamerák is rögzítenek.

Kiemelték azt is, hogy mivel éjszakai visszatérésről van szó, a jelenség még különlegesebb és drámaibb fényhatásokat eredményez. A becslések szerint ekkor a kapszula nagyjából 50–60 kilométer magasan lehetett – bár pontos adatot nehéz mondani, hiszen a magasság gyorsan csökkent. A légkör már jelentősen lassította a zuhanását, és néhány száz kilométer per órás sebességre fékezte a kezdeti, mintegy 27 000 kilométer per órás orbitális tempót.

A szakértők azt is elmondták, hogy az ejtőernyők – először a kisebb fékezőernyők, majd a főernyők – csak később, alacsonyabb magasságban, nagyjából 5–6 kilométer körül nyílnak ki. A belső kamera képein látható volt, hogy a személyzet viszonylag nyugodtan ül a kabinban, ami a kiváló felkészítésüket és a modern rendszerek megbízhatóságát is bizonyította.

Végül örömmel jelentették be, hogy a rádiós kapcsolat is helyreállt a kapszulával – ez fontos mérföldkő volt a légköri belépés utáni szakaszban, hiszen újra lehetett kommunikálni az űrhajósokkal, és követni lehetett a visszatérés utolsó kritikus lépéseit egészen a Csendes-óceán vizéig tartó landolásig.

Közben kapszula a légkör alsóbb rétegeibe ereszkedett, és fokozatosan lassult. A szakértők elmagyarázták, hogy a légkör sűrűsödése egyre intenzívebb fékező hatást fejt ki: jól látható volt a képernyőn a sebesség drasztikus csökkenése és a magassági adatok is, miközben a visszaszámláló mutatta a hátralévő időt.

Kiemelték, hogy a kapszula épp olyan magasságba ért, ahol már az utasszállító repülőgépek is közlekednek, nagyjából 11–12 kilométeren, és innen a légkör sűrűsége egyre erősebben lassítja a mozgást. A képernyőn jól kivehető volt, ahogy a sebesség 27 000 kilométer per óráról néhány ezerre, majd százakra csökkent – a fékezés mértéke percek alatt óriási volt.

A szakértők közben részletesen magyarázták az ejtőernyők működését is: először a kisebb stabilizáló, fékezőernyők nyíltak ki, amelyek nem végleges lassítók, hanem a kapszula orientációját és sebességét állítják be úgy, hogy a főernyők biztonságosan nyithassanak ki később. Ezek a nagyobb főernyők körülbelül 1,8–2 kilométeres magasságban aktiválódtak, és óriási felületükkel – a szakértők szerint nagyjából egy fél futballpályányi összterülettel – fogták meg a kapszulát a légkörben.

A közvetítés során elhangzott, hogy ezek a hatalmas kupolák biztosítják azt a kényelmes, nagyjából 27 km/órás ereszkedési sebességet, amely mellett a kapszula végül biztonságosan tud vízre érkezni. A kamerákon látható volt a lassú, ringó mozgás és a látványos ernyőnyílások, amelyek medúza-szerűen bontakoztak ki a sötét éjszakai ég alatt, miközben a kapszula már kevesebb mint egy kilométerre járt a vízfelszíntől.

A szakértők arról is beszéltek, hogy az utolsó métereken már csak minimális sebességgel érkezik a vízbe – gyakorlatilag 10 km/órás „csobbanással” –, ami biztonságos és jól kiszámított mérnöki megoldás. A hajók már készenlétben várták a pontosan meghatározott érkezési zónában, keresőlámpákkal és infrakamerákkal figyelve a műveletet.

Az élő közvetítés utolsó pillanataiban megható képeket láthattak a nézők: a szakkommentátorok is láthatóan megkönnyebbülten mosolyogtak, amikor a kapszula megérkezett a vízfelszínre. „Isten hozta Kapu Tibort és a legénységet” – hangzott el, miközben elmondták: az indiai, a lengyel és az amerikai társakkal együtt most már mindannyian biztonságban várhatják a mentőhajók kiemelését és az első földi orvosi vizsgálatokat.

A kommentátorok kiemelték, hogy ez a mérnöki bravúr nemcsak technológiai, hanem emberi történet is: a földet érés pillanatában mind a legénység, mind a földi csapatok – és a nézők – szívéről is nagy kő esett le.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kapszula körül a légkörrel való súrlódás és a visszatérés miatt még mérgező gázok is keletkezhetnek, ezért a legelső lépés mindig az, hogy néhány percet várnak, amíg ezek a gázok eloszlanak, és teljesen biztonságossá válik a közelítés.

Ezután kezdődik a kiemelési folyamat: egy búvár úszik oda a kapszulához, aki kézzel rögzíti a hevedereket, hogy az emelődaru pontosan fel tudja húzni a hajóra. A szakértők kiemelték, hogy ezt a lépést nem lehet siettetni, hiszen minden mozdulatot biztonsági szempontból is alaposan ellenőriznek, és ügyelnek arra is, hogy ha bármilyen sérülés vagy vízbeszivárgás történt volna, azt azonnal kezelni tudják.

A közvetítésben elhangzott, hogy a mentés során kisebb, gyors reagálású motorcsónakok és naszádok közelítik meg elsőként a kapszulát. Ezek néhány másodpercen belül a helyszínre érnek, de a tényleges rögzítést és emelést mindig kézi munkával, búvár segítségével végzik, hogy teljes kontroll alatt tartsák a folyamatot.

A szakértők hozzátették, hogy a vízreszállás után az egyik legelső feladat az ejtőernyők biztonságos leválasztása és kiemelése. Ezek a hatalmas, több száz négyzetméteres felületek ugyanis könnyen beleakadhatnak áramlatokba, vagy veszélyesen irányíthatatlanná tehetik a kapszula mozgását a vízfelszínen. Emiatt a legénység biztonsága érdekében ezeket minél előbb eltávolítják.

A kapszula kiemelését speciálisan felszerelt mentőhajók végzik, amelyeken kifejezetten erre kialakított daruk és kosaras emelőberendezések találhatók. A szakkommentátorok elmondták, hogy a kiemelés után szinte azonnal kinyitják az ajtót, és kiveszik a legénységet, ami már csak néhány perces folyamat.

Az űrhajósokat ezután azonnal orvosi vizsgálat alá vetik. A hajókon helikopter-leszálló is található, így a személyzetet szükség esetén gyorsan kórházba vagy speciális vizsgálóhelyre szállíthatják. A vizsgálatok már útközben megkezdődnek, hiszen – ahogyan elhangzott – minden űrhajós szervezete másképp reagálhat a súlytalanságból való visszatérésre és a földi gravitáció terhelésére.

Borítókép: Az Axiom4 küldetés személyzete, középen Kapu Tibor magyar űrhajóssal (AFP)