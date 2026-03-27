Közleményük szerint mivel a türk államok a világpolitikára és gazdaságra közvetlen befolyást gyakorló közel-keleti – iráni konfliktus környezetében találhatóak, a kétnapos tanácskozás célja az volt, hogy a résztvevők ezen a szemszögön keresztül is megvitassák a perzsa államban zajló események biztonságra gyakorolt hatásait.
Biró Marcell meghívására Budapestre érkeztek a türk államok nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadói
Az illegális migráció felerősödésének veszélye, az energiaellátási láncok beszűkülése és az energetikai infrastruktúrát érintő biztonsági kockázatok okán Budapestre hívta a türk államok nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadóit Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója – tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) pénteken az MTI-t.
Ilyen egyebek mellett az illegális migráció. Iránban a hetek óta tartó bombázások miatt már a legóvatosabb becslések szerint is 3-5 millióan kényszerültek elhagyni az otthonaikat. Ha eszkalálódnak a harci események, akkor jelentős menekülthullám indulhat el Törökországba. Nem túlzás azt állítani, hogy fennáll a veszélye egy humanitárius katasztrófának, amely újabb, Európa felé irányuló menekülthullámot eredményezhet, az pedig a balkáni útvonalon nagyon hamar Magyarország határait is elérheti
– hangsúlyozta Biró Marcell. Másodsorban a Hormuzi-szoros bénultsága miatt felértékelődnek azok a kőolaj-kitermelési és -szállítási potenciálok, amelyek felett a türk államok rendelkeznek – tette hozzá.
Harmadszor, de nem utolsósorban az orosz-ukrán háború kapcsán aggasztó hírek láttak napvilágot a Török Áramlat gázvezeték biztonsága kapcsán. Ennek működőképessége ugyanis nemcsak lokális szempontból fontos, hanem Európa ellátására is komoly hatással van
– írta. Biró Marcell hangsúlyozta, hogy mindhárom fő témában előremutató, a közös érdekeket szolgáló eszmecserék zajlottak.
Magyarország mindig hangsúlyozta, hogy a türk államok az energiabiztonság, az ellátási láncok és az illegális migráció elleni küzdelemben is fontos szerepet töltenek be Európa életében. A mostani események még inkább rávilágítanak működésük hasznosságára. Magyarország ellátásbiztonságában ráadásul Törökországnak és Azerbajdzsánnak különösen fontos szerepe van – szögezte le a főtanácsadó.
Borítókép: Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (Fotó: ceenergynews.com)
