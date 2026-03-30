Fontos bejelentést tett Oroszország Európa energiaellátásáról

Oroszország továbbra is megbízható energiaellátóként fog szerepelni a különböző piacokon, köztük az európain is – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírónnak hétfőn Moszkvában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 15:33
Oroszország továbbra is megbízható energiaellátó marad (Fotó: AFP)
Peszkov ezt azzal kapcsolatban mondta el, hogy az orosz gázszállítások meghosszabbításáról telefonon tárgyalt hétfőn Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandar Vucsics szerb elnök.

Peszkov: Oroszország továbbra is megbízható energiaszállító marad (Fotó: Sefa Karacan/Anadolu/AFP)

Oroszország eddig is megbízható energiaellátó volt, és készen áll arra, hogy továbbra is megmaradjon ilyennek a világ bármely piacán, beleértve az európait is

 – mondta.

Különösen elkötelezettek vagyunk olyan baráti és testvéri országok iránti kötelezettségeink mellett, mint Szerbia

– tette hozzá.

Azzal kapcsolatban a kubai északi partvidéken fekvő Matanzas kikötőjébe befutott az Anatolij Kolodkin tartályhajó egy százezer tonna nyersolajból álló humanitárius segélyszállítmánnyal, Peszkov azt mondta, Oroszország kötelességének tartja, hogy ne maradjon közömbös, és megadja a szükséges segítséget a baráti szigetországnak, amelynek olajra és olajtermékekre van szüksége az ország létfenntartó rendszereinek működtetéséhez. Közölte, hogy Moszkva korábban megvitatta Washingtonnal a Kubába irányuló humanitárius olajszállítások lehetőségét.

A tartályhajó kirakodásra vár Matanzasban. Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter korábban közölte, Oroszország folytatja a humanitárius segélyszállítmányok, köztük üzemanyag szállítását Kubába.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
