FicoBrüsszelUkrajnaolajszállításSzlovákia

Fico nem hátrál: kemény figyelmeztetés Brüsszelnek + videó

Robert Fico a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt arról, hogy Szlovákia nem fogja támogatni az újabb uniós szankciókat és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, ha nem rendeződik az olajszállítás ügye.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 8:16
Fico kemény üzenetet küldött Brüsszelnek (Fotó: AFP)
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videóüzenetben ismertette álláspontját az Ukrajnán keresztül érkező orosz olajszállítások leállításával kapcsolatban. A kormányfő közölte, Szlovákia számára elfogadhatatlan a kialakult helyzet, ezért kijelentette, hogy Pozsony nem támogatja az Európai Unió következő, Oroszország elleni szankciós csomagját, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem, ha az ügy nem rendeződik.

Robert Fico (Fotó: AFP)

Ha az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, felejtse el a 20. szankciós csomag iránti támogatásunkat, és azt is, hogy hajlandóak lennénk-e elősegíteni Ukrajna gyors EU-csatlakozását

– jelentette ki a szlovák miniszterelnök videójában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és az egész általa vezetett testület is kezd nevetségessé válni amiatt, hogy a kijevi vezetés nem engedi az uniós vizsgálócsoportnak azt, hogy a helyszínen meggyőződhessen a Barátság kőolajvezeték állapotáról – jelentette ki Fico a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
