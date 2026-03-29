Robert Fico szlovák miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videóüzenetben ismertette álláspontját az Ukrajnán keresztül érkező orosz olajszállítások leállításával kapcsolatban. A kormányfő közölte, Szlovákia számára elfogadhatatlan a kialakult helyzet, ezért kijelentette, hogy Pozsony nem támogatja az Európai Unió következő, Oroszország elleni szankciós csomagját, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem, ha az ügy nem rendeződik.
Fico nem hátrál: kemény figyelmeztetés Brüsszelnek + videó
Robert Fico a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt arról, hogy Szlovákia nem fogja támogatni az újabb uniós szankciókat és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, ha nem rendeződik az olajszállítás ügye.
Ha az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, felejtse el a 20. szankciós csomag iránti támogatásunkat, és azt is, hogy hajlandóak lennénk-e elősegíteni Ukrajna gyors EU-csatlakozását
– jelentette ki a szlovák miniszterelnök videójában.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és az egész általa vezetett testület is kezd nevetségessé válni amiatt, hogy a kijevi vezetés nem engedi az uniós vizsgálócsoportnak azt, hogy a helyszínen meggyőződhessen a Barátság kőolajvezeték állapotáról – jelentette ki Fico a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után.
Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)
