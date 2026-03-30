Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 30.

Oroszország ismét nagyszabású, éjszakai dróntámadást indított Ukrajna ellen az orosz–ukrán háborúban, amely során összesen 273 drónt vetett be. Az ukrán légvédelem ezek közül kétszázötvenkettőt megsemmisített, ugyanakkor 21 drón elérte a célját. A támadások következtében legalább öt ember életét vesztette, és legalább tizenhatan megsérültek. Folytatódott az orosz-ukrán háború.

Orosz támadó repülőgépek megközelítették az ukrán fegyveres erők fő védelmi erődítményét Szlavjanszk előtt

Krasznodarban több lakás is megrongálódott a dróntámadások után.

Robbanásokat hallottak március 29-én késő este a dél-oroszországi Taganrog városában, egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült – jelentették a helyi hatóságok.

Két civil megsérült egy ukrán dróntámadásban a Zaporizzsjai megyei Lesznoje faluban – közölte a regionális egészségügyi minisztérium egy közleményben.

A legsúlyosabb helyzet a minap Odesszában alakult ki. A csapások lakóépületeket, infrastruktúrát és egy szülészeti kórházat is érintettek. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a romok között.

A támadás jelentős károkat okozott a városban, és komoly terhet rótt a helyi mentési és egészségügyi rendszerekre.

Több eltévedt drón csapódott be Finnország déli részén. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, azonban annyi már megerősítést nyert, hogy ukrán drónokról van szó. A védelmi minisztérium azonnali vizsgálatot rendelt el, miután a hírek szerint két ismeretlen drón is becsapódott az ország délkeleti részén, nem messze Kouvola városától. Habár az eset körülményei továbbra is tisztázatlanok, annyit azonban a hatóságok megerősítettek, hogy ukrán drónokról van szó – írja a finn közmédia.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.