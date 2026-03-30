Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 30.

Folytatódik a véres háború. Krasznodarban drónok csapódtak be. A minap 273 drónt vetett be Oroszország Ukrajna ellen, közülük huszonegy el is érte a célját, tizenhat sérültet hagyva maga után. Finnországban viszont ukrán drónok okoztak félelmet. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 03. 30. 5:58
Oroszország ismét nagyszabású, éjszakai dróntámadást indított Ukrajna ellen az orosz–ukrán háborúban, amely során összesen 273 drónt vetett be. Az ukrán légvédelem ezek közül kétszázötvenkettőt megsemmisített, ugyanakkor 21 drón elérte a célját. A támadások következtében legalább öt ember életét vesztette, és legalább tizenhatan megsérültek. Folytatódott az orosz-ukrán háború.

  • Orosz támadó repülőgépek megközelítették az ukrán fegyveres erők fő védelmi erődítményét Szlavjanszk előtt
  • Krasznodarban több lakás is megrongálódott a dróntámadások után. 
  • Robbanásokat hallottak március 29-én késő este a dél-oroszországi Taganrog városában, egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült – jelentették a helyi hatóságok.
  • Két civil megsérült egy ukrán dróntámadásban a Zaporizzsjai megyei Lesznoje faluban – közölte a regionális egészségügyi minisztérium egy közleményben.

A legsúlyosabb helyzet a minap Odesszában alakult ki. A csapások lakóépületeket, infrastruktúrát és egy szülészeti kórházat is érintettek. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a romok között.

A támadás jelentős károkat okozott a városban, és komoly terhet rótt a helyi mentési és egészségügyi rendszerekre.

Több eltévedt drón csapódott be Finnország déli részén. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, azonban annyi már megerősítést nyert, hogy ukrán drónokról van szó. A védelmi minisztérium azonnali vizsgálatot rendelt el, miután a hírek szerint két ismeretlen drón is becsapódott az ország délkeleti részén, nem messze Kouvola városától. Habár az eset körülményei továbbra is tisztázatlanok, annyit azonban a hatóságok megerősítettek, hogy ukrán drónokról van szó – írja a finn közmédia.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kimaradni a világháborúból

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
