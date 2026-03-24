Robert Fico: Magyar Péter választási győzelme esetén megromolhatnak a szlovák–magyar kapcsolatok

– Amennyiben egy ezen ellenzéki vezető által vezetett kormány a gyakorlatban azt kezdené csinálni, amiről a választási kampány során beszél, akkor nagyon vékony jégre kerülnénk a Benes-dekrétumok tekintetében és további, számunkra létfontosságú ügyekben. Nem beszélve arról, hogy a szlovák kormánynak címzett kijelentései nem mindig olyanok, ahogy azt várnám – jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A miniszterelnök egyúttal leszögezte: a szlovák kormány semmilyen formában nem fog beleavatkozni a magyarországi választási kampány folyamatába.

Fico elmondta: úgy gondolja, hogy

amennyiben a magyarországi választásokat Orbán Viktor nyeri meg, akkor arra lehet számítani, hogy a győzelmét nemzetközi szinten megpróbálják majd megkérdőjelezni.

Leszögezte: amennyiben erre sor kerülne, és valaki megkérdőjelezné Orbán Viktor ismételt győzelmét a választásokon, akkor ő kész nagyon keményen kiállni mellette.

Egy ilyen szintű médiaellenőrzés mellett, a politikai pártok és civil szervezetek ilyen szintű részvétele mellett elképzelhetetlen, hogy valaki manipulálja a választásokat

– mutatott rá. – Ezt meg kell őriznünk, és nem történhet meg, hogy valamilyen geopolitikai célok miatt vagy más országok érdekei mentén érvénytelenítsenek választásokat olyan országokban, amelyeknek gazdag demokratikus tapasztalatai vannak – hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.

Fico a magyarok által is lakott déli régióban tartott kihelyezett kormányülés után értékelte a szlovákok és magyarok együttélésének minőségét. Rávilágított: többévnyi kétoldalú igyekezetet követően az elmúlt években sikerült a szlovák–magyar kapcsolatok témáját kívül helyezni az olyan politikai agendán, amely megoszthatná a társadalmat, és növelné a feszültséget azon belül.

A szlovák kormányfő rámutatott: a kihelyezett kormányülésen az adott régió megsegítésére elfogadott intézkedésekben erőteljesen figyelembe vették, hogy egy nemzetiségileg vegyesen lakott területről van szó.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)