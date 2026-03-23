Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Itt a szlovéniai választás előzetes eredménye

Vezet Robert Golob kormányzó balközép Szabadság Mozgalma (Gibanje Svoboda) a vasárnapi szlovén parlamenti választásokon 98,43 százalékos feldolgozottságnál – közölte a szlovén választási bizottság.

2026. 03. 23. 6:08
Illusztráció (Forrás: AFP)
A részleges eredmények tükrében a 90 fős parlamentben a Szabadság Mozgalom 29, a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28, az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9, a Szociáldemokraták (SD) 6, Anze Logar Demokratái 6, a Levica és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca egyaránt 5 képviselői helyet szerezhet.

Szlovénia miniszterelnöke, Robert Golob
Szlovénia miniszterelnöke, Robert Golob (Fotó: AFP)

Egy-egy garantált mandátuma lesz a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

A közel végleges eredmények szerint egyik párt sem szerzett önálló többséget.

A választások után az új parlamentnek húsz napon belül kell összeülnie. Natasa Pirc Musar köztársasági elnök ezt követően legkésőbb harminc napon belül javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Az államfő korábban jelezte: azt bízza meg kormányalakítással, aki igazolni tudja a szükséges, legalább 46 képviselőnyi parlamenti támogatást.
Az ország 1991-es függetlenné válása óta ez volt a tizedik parlamenti választás.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

