Létrejöhet a találkozó, amire a világ vár

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk, Pakisztán bejelentette, hogy közvetítő szerepet vállalna az Egyesült Államok és Irán között a felek közötti elhúzódó konfliktus ügyében. Diplomáciai források akkor megerősítették, hogy már zajlott az üzenetváltás, és akár személyes találkozóra is sor kerülhet Iszlámábádban. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy előzetes egyeztetések történtek, ugyanakkor Irán hivatalosan tagadta a tárgyalások létét. Pakisztán az elmúlt napokban üzeneteket közvetített a két ország között.

Létrejöhet a találkozó, amire a világ tűkön ülve vár. Fotó: AFP