Létrejöhet a találkozó, amire a világ vár

Pakisztán közvetítésével hamarosan személyes találkozóra kerülhet sor az Egyesült Államok és Irán között – erről egy német kormányzati forrás is beszámolt. A felek között már korábban megindult az üzenetváltás, és a háttérben előkészületek zajlanak egy közvetlen egyeztetésre. A találkozó talán enyhülést hozhat a világgazdaságra nehezedő nyomásban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 13:56
Shehbaz Sharif, Pakisztán miniszterelnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk, Pakisztán bejelentette, hogy közvetítő szerepet vállalna az Egyesült Államok és Irán között a felek közötti elhúzódó konfliktus ügyében. Diplomáciai források akkor megerősítették, hogy már zajlott az üzenetváltás, és akár személyes találkozóra is sor kerülhet Iszlámábádban. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy előzetes egyeztetések történtek, ugyanakkor Irán hivatalosan tagadta a tárgyalások létét. Pakisztán az elmúlt napokban üzeneteket közvetített a két ország között.

Egy német miniszter nyilatkozata alapján az Egyesült Államok és Irán hamarosan találkozót tervez Pakisztánban – számolt be róla egy cikkében a The Guardian.

Németország külügyminisztere szerint az Egyesült Államok és Irán közvetett tárgyalásokat folytatott, és mindkét fél képviselői rövidesen találkozót terveznek Pakisztánban.

Információim szerint történtek közvetett kapcsolatfelvételek, és előkészületek is zajlottak egy közvetlen találkozóra. Ez nagyon hamar Pakisztánban történhet meg

– mondta Johann Wadephul pénteken a Deutschlandfunk rádiónak a Reuters beszámolója szerint.
 

Borítókép: Shehbaz Sharif, Pakisztán miniszterelnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó:AFP)
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
