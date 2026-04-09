1,2 millió új uniós állampolgár – a szírek állnak az élen

Ez jól jelzi, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan erősödött a honosítási folyamat az EU-ban, írja az Origo.

Új állampolgárság – a szírek toronymagasan az első helyen

A legtöbb új uniós állampolgár szíriai volt: 2024-ben 110 100 szír kapott valamely uniós országban állampolgárságot. Őket a marokkóiak követik 97 100 fővel, majd az albánok 48 000-rel. A lista további helyezettjei között szerepelnek a törökök (41 300 fő) és a románok (39 900 fő), utóbbiak esetében más uniós ország állampolgárságának megszerzéséről van szó.

Az állampolgárságok döntő részét három ország adta ki. Németország 288 700, Spanyolország 252 500, míg Olaszország 217 400 új állampolgárt honosított. Ez a három ország együtt az összes uniós honosítás közel kétharmadáért felel.

Franciaországban 103 700, Svédországban pedig 63 000 ember kapott állampolgárságot.

Az adatok szerint az új állampolgárok túlnyomó többsége nem EU-tagállamból származik. A honosítottak 88 százaléka harmadik országbeli állampolgár, míg az EU-n belüli mozgás csupán 10,6 százalékot tesz ki.

Ez azt mutatja, hogy az állampolgársági növekedést elsősorban a migráció okozza.