Az Európai Unióban 2024-ben 1 177 232 fő kapott új állampolgárságot, ami jelentős növekedés az előző évekhez képest. A számok egyértelmű trendet mutatnak: 2023-hoz viszonyítva 11,6 százalékkal nőtt az új állampolgárok száma, míg 2014-hez képest már 54,5 százalékos az emelkedés.
1,2 millió új uniós állampolgár – a szírek állnak az élen
Az Európai Unió tagállamai 2024-ben csaknem 1,2 millió embernek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. A számok szerint a honosítási hullám tovább erősödik, miközben a legnagyobb arányban továbbra is a Közel-Keletről érkezők jutnak uniós útlevélhez.
Ez jól jelzi, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan erősödött a honosítási folyamat az EU-ban, írja az Origo.
Új állampolgárság – a szírek toronymagasan az első helyen
A legtöbb új uniós állampolgár szíriai volt: 2024-ben 110 100 szír kapott valamely uniós országban állampolgárságot. Őket a marokkóiak követik 97 100 fővel, majd az albánok 48 000-rel. A lista további helyezettjei között szerepelnek a törökök (41 300 fő) és a románok (39 900 fő), utóbbiak esetében más uniós ország állampolgárságának megszerzéséről van szó.
Az állampolgárságok döntő részét három ország adta ki. Németország 288 700, Spanyolország 252 500, míg Olaszország 217 400 új állampolgárt honosított. Ez a három ország együtt az összes uniós honosítás közel kétharmadáért felel.
Franciaországban 103 700, Svédországban pedig 63 000 ember kapott állampolgárságot.
Az adatok szerint az új állampolgárok túlnyomó többsége nem EU-tagállamból származik. A honosítottak 88 százaléka harmadik országbeli állampolgár, míg az EU-n belüli mozgás csupán 10,6 százalékot tesz ki.
Ez azt mutatja, hogy az állampolgársági növekedést elsősorban a migráció okozza.
További Külföld híreink
Svédország vezet az arányokat tekintve
Ha nem az abszolút számokat, hanem az arányokat nézzük, Svédország áll az élen: ott 7,5 honosítás jut 100 külföldire. Olaszország 4,1-es mutatóval követi, míg Spanyolország és Hollandia egyaránt 3,9-cel szerepel a listán.
További Külföld híreink
Borítókép: Szír migránsok Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Ying Tang)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!