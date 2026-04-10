Politikai forradalomra készül a szélsőbaloldal

Tömegtüntetések és gazdasági nyomásgyakorlás

A tervek szerint már rövid távon is erőteljes akciók indulhatnak. A Fox News idézi a dokumentumokat, amelyek a „tömeges együttműködés hiányát” és nagyszabású tüntetéseket helyeznek kilátásba, különösen május elsején.

A későbbi fázisokban „tömeges sztrájkokat” és minden eddiginél nagyobb részvételű politikai mozgósítást is terveznek, amelynek célja a jelenlegi politikai rendszer átalakítása.

A stratégiában a vállalatok elleni fellépés is hangsúlyos. A kiszivárgott anyagok szerint olyan akciókat is javasolnak, mint például a szállodaláncokkal szembeni szervezett nyomásgyakorlás vagy bojkott.

A dokumentumok külön kitérnek az egyetemi aktivizmus szerepére is. A hallgatókat arra ösztönzik, hogy intézményeiken keresztül gyakoroljanak nyomást vállalatokra és döntéshozókra.

A portál szerint a cél, hogy „a vállalati pilléreket” gyengítsék, és ezzel szélesebb társadalmi változásokat indítsanak el.