Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
nyomásgyakorlásakcióantifa csoportforradalom

Politikai forradalomra készül a szélsőbaloldal

Egy szélsőbaloldali, az Antifához köthető aktivista hálózat az Egyesült Államok „strukturális átalakítását” tűzte ki célul. A kiszivárgott anyagok tömeges tiltakozásokat, gazdasági nyomásgyakorlást és politikai fordulatot vetítenek előre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 4:00
Antifához köthető aktivisták és jobboldali tüntetők csaptak össze Portlandben (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fox News által ismertetett dokumentumok szerint a Sunrise Movement nevű csoport belső anyagai „az ország alapjainak strukturális megváltoztatását” irányozzák elő. A prezentációkban szereplő célok között szerepel a Green New Deal elfogadása, valamint az úgynevezett „milliárdos kétpárti rendszer” lebontása. Az egyik dián a szervezet egyenesen „politikai forradalomról” beszél, amely több lépcsőben valósulna meg a következő években.

Forradalom helyett erőszak: Antifához köthető aktivisták támadása után ápolják a sérültet Portlandben
Forradalom helyett erőszak: Antifához köthető aktivisták támadása után ápolják a sérültet Portlandben. Fotó: AFP

Tömegtüntetések és gazdasági nyomásgyakorlás

A tervek szerint már rövid távon is erőteljes akciók indulhatnak. A Fox News idézi a dokumentumokat, amelyek a „tömeges együttműködés hiányát” és nagyszabású tüntetéseket helyeznek kilátásba, különösen május elsején.

A későbbi fázisokban „tömeges sztrájkokat” és minden eddiginél nagyobb részvételű politikai mozgósítást is terveznek, amelynek célja a jelenlegi politikai rendszer átalakítása.

A stratégiában a vállalatok elleni fellépés is hangsúlyos. A kiszivárgott anyagok szerint olyan akciókat is javasolnak, mint például a szállodaláncokkal szembeni szervezett nyomásgyakorlás vagy bojkott.

A dokumentumok külön kitérnek az egyetemi aktivizmus szerepére is. A hallgatókat arra ösztönzik, hogy intézményeiken keresztül gyakoroljanak nyomást vállalatokra és döntéshozókra.

A portál szerint a cél, hogy „a vállalati pilléreket” gyengítsék, és ezzel szélesebb társadalmi változásokat indítsanak el.

Figyelmeztetés: aggodalomra adhat okot

A lap megszólaltatta Rhyen Staley-t, a Defending Education kutatási vezetőjét, aki szerint az ilyen törekvések komoly kérdéseket vetnek fel. Mint fogalmazott:

ezek az összehangolt tervek […] komoly aggodalmakat kell hogy keltsenek,

különösen azért, mert az egyetemeket politikai nyomásgyakorlás eszközévé tehetik.

A beszámoló szerint a szélsőbaloldali csoportok országos sztrájkot és tiltakozáshullámot is szerveznek május 1-jére. Egyes felszólalók már most arra buzdítják a támogatókat, hogy „ne legyen munka, ne legyen iskola, ne legyen vásárlás” ezen a napon.

A Fox News szerint mindez egy szélesebb stratégia része, amely gazdasági és politikai nyomásgyakorlással kívánja kikényszeríteni a változásokat az Egyesült Államokban.

Borítókép: Antifához köthető aktivisták és jobboldali tüntetők csaptak össze Portlandben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu