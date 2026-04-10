A Fox News által ismertetett dokumentumok szerint a Sunrise Movement nevű csoport belső anyagai „az ország alapjainak strukturális megváltoztatását” irányozzák elő. A prezentációkban szereplő célok között szerepel a Green New Deal elfogadása, valamint az úgynevezett „milliárdos kétpárti rendszer” lebontása. Az egyik dián a szervezet egyenesen „politikai forradalomról” beszél, amely több lépcsőben valósulna meg a következő években.
Politikai forradalomra készül a szélsőbaloldal
Egy szélsőbaloldali, az Antifához köthető aktivista hálózat az Egyesült Államok „strukturális átalakítását” tűzte ki célul. A kiszivárgott anyagok tömeges tiltakozásokat, gazdasági nyomásgyakorlást és politikai fordulatot vetítenek előre.
Tömegtüntetések és gazdasági nyomásgyakorlás
A tervek szerint már rövid távon is erőteljes akciók indulhatnak. A Fox News idézi a dokumentumokat, amelyek a „tömeges együttműködés hiányát” és nagyszabású tüntetéseket helyeznek kilátásba, különösen május elsején.
A későbbi fázisokban „tömeges sztrájkokat” és minden eddiginél nagyobb részvételű politikai mozgósítást is terveznek, amelynek célja a jelenlegi politikai rendszer átalakítása.
A stratégiában a vállalatok elleni fellépés is hangsúlyos. A kiszivárgott anyagok szerint olyan akciókat is javasolnak, mint például a szállodaláncokkal szembeni szervezett nyomásgyakorlás vagy bojkott.
A dokumentumok külön kitérnek az egyetemi aktivizmus szerepére is. A hallgatókat arra ösztönzik, hogy intézményeiken keresztül gyakoroljanak nyomást vállalatokra és döntéshozókra.
A portál szerint a cél, hogy „a vállalati pilléreket” gyengítsék, és ezzel szélesebb társadalmi változásokat indítsanak el.
További Külföld híreink
Figyelmeztetés: aggodalomra adhat okot
A lap megszólaltatta Rhyen Staley-t, a Defending Education kutatási vezetőjét, aki szerint az ilyen törekvések komoly kérdéseket vetnek fel. Mint fogalmazott:
ezek az összehangolt tervek […] komoly aggodalmakat kell hogy keltsenek,
különösen azért, mert az egyetemeket politikai nyomásgyakorlás eszközévé tehetik.
A beszámoló szerint a szélsőbaloldali csoportok országos sztrájkot és tiltakozáshullámot is szerveznek május 1-jére. Egyes felszólalók már most arra buzdítják a támogatókat, hogy „ne legyen munka, ne legyen iskola, ne legyen vásárlás” ezen a napon.
A Fox News szerint mindez egy szélesebb stratégia része, amely gazdasági és politikai nyomásgyakorlással kívánja kikényszeríteni a változásokat az Egyesült Államokban.
Borítókép: Antifához köthető aktivisták és jobboldali tüntetők csaptak össze Portlandben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!