Az olasz rendőrség kihallgatta Ilaria Salis európai parlamenti képviselőt az Antifával fennálló szoros kapcsolatai miatt. Az olasz hatóságok – a német szervek kérésére – a Rómában található Hotel Varesében tettek látogatást a képviselőnél – számolt be róla a Brussels Signal.
Rendőrállamot kiált, miközben a múltja üldözi, szorul a hurok az Antifa-aktivista körül
Váratlan rendőri ellenőrzés zavarta meg Ilaria Salis római látogatását, miután a német titkosszolgálat jelzése alapján a hatóságok látókörébe került. Az olasz hatósági intézkedés hátterében egy erőszakos bűncselekményekkel vádolt, nemzetközi szélsőbaloldali hálózat utáni kiterjedt nyomozás áll. Salis 15 hónapig volt börtönben Magyarországon, majd a mentelmi jogának köszönhetően szabadult, a képviselőnő neve pedig szerepel a Kalapácsos bandával kapcsolatos német vizsgálati jelentésben is.
A rendőrök elkérték Salis személyazonosító okmányait, és kérdéseket tettek fel római utazásáról, valamint az aznap délutáni tüntetéssel kapcsolatos terveiről. Érdeklődtek továbbá kísérőiről, illetve arról, hogy van-e nála bármilyen potenciálisan veszélyes tárgy.
Az ügy előzménye, hogy a német hatóságok március elején nemzetközi jelzést adtak ki egy olyan nyomozás részeként, amely az olasz politikai körök és a német Antifa-csoportok között állhat fenn. Ezek közül egyes csoportokat erőszakos támadásokban való részvétellel vádolnak. Az intézkedés körülbelül egy órán át tartott, a képviselőnő szállodai szobáját nem kutatták és az ellenőrzés nem vezetett őrizetbe vételhez, sem vádemeléshez. A közösségi médiában Salis azzal vádolta az olasz kormányt, hogy célba vették őt.
Ma hajnalban a rendőrség megjelent a római hotelszobámban egy MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉS céljából, amely több mint egy órán át tartott a mai demonstrációra tekintettel… A Meloni-kormány alatt már rendőrállamban élünk
– írta aznap közösségi oldalán.
A német nyomozás középpontjában az Antifa Ost, más néven Hammerbande (Kalapácsos banda) nevű hálózat áll, amely Lipcsében működik. A német hatóságok – köztük a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) – ezt a hálózatot erőszakos baloldali szélsőséges csoportként tartja számon, amely célzott támadásokat hajt végre olyan személyek és helyszínek ellen, amelyeket neonáci vagy szélsőjobboldali kötődésűnek tartanak. Ugyanezen hálózat ellen a magyar hatóságok is nyomoznak, például egy 2023 februárjában, Budapesten történt erőszakos bűncselekmény miatt. A budapesti incidens kapcsán a magyar ügyészség azzal vádolta Ilaria Salist, hogy több összehangolt támadásban vett részt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az aktivistát 2023. február 11-én vették őrizetbe bűnszövetkezetben való részvétel miatt. Több mint 15 hónapig volt börtönben, majd házi őrizetbe került, végül mentelmi jogának köszönhetően kiszabadult.
Salis neve szerepel a Kalapácsos bandával kapcsolatos német vizsgálati jelentésben is.
Borítókép: Ilarisa Salis (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
