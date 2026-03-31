Rendőrállamot kiált, miközben a múltja üldözi, szorul a hurok az Antifa-aktivista körül

A rendőrök elkérték Salis személyazonosító okmányait, és kérdéseket tettek fel római utazásáról, valamint az aznap délutáni tüntetéssel kapcsolatos terveiről. Érdeklődtek továbbá kísérőiről, illetve arról, hogy van-e nála bármilyen potenciálisan veszélyes tárgy.

Az ügy előzménye, hogy a német hatóságok március elején nemzetközi jelzést adtak ki egy olyan nyomozás részeként, amely az olasz politikai körök és a német Antifa-csoportok között állhat fenn. Ezek közül egyes csoportokat erőszakos támadásokban való részvétellel vádolnak. Az intézkedés körülbelül egy órán át tartott, a képviselőnő szállodai szobáját nem kutatták és az ellenőrzés nem vezetett őrizetbe vételhez, sem vádemeléshez. A közösségi médiában Salis azzal vádolta az olasz kormányt, hogy célba vették őt.

Ma hajnalban a rendőrség megjelent a római hotelszobámban egy MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉS céljából, amely több mint egy órán át tartott a mai demonstrációra tekintettel… A Meloni-kormány alatt már rendőrállamban élünk

– írta aznap közösségi oldalán.

Ilaria Salis was suspected of being involved in the notorious German “Hammer Gang” that was accused of attacking politicians in Hungary with hammers last year.



She was facing a potential 20-year custodial sentence in Hungary.



A német nyomozás középpontjában az Antifa Ost, más néven Hammerbande (Kalapácsos banda) nevű hálózat áll, amely Lipcsében működik. A német hatóságok – köztük a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) – ezt a hálózatot erőszakos baloldali szélsőséges csoportként tartja számon, amely célzott támadásokat hajt végre olyan személyek és helyszínek ellen, amelyeket neonáci vagy szélsőjobboldali kötődésűnek tartanak. Ugyanezen hálózat ellen a magyar hatóságok is nyomoznak, például egy 2023 februárjában, Budapesten történt erőszakos bűncselekmény miatt. A budapesti incidens kapcsán a magyar ügyészség azzal vádolta Ilaria Salist, hogy több összehangolt támadásban vett részt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az aktivistát 2023. február 11-én vették őrizetbe bűnszövetkezetben való részvétel miatt. Több mint 15 hónapig volt börtönben, majd házi őrizetbe került, végül mentelmi jogának köszönhetően kiszabadult.