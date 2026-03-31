Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Ilaria SalisAntifa HammerbandeAntifa

Rendőrállamot kiált, miközben a múltja üldözi, szorul a hurok az Antifa-aktivista körül

Váratlan rendőri ellenőrzés zavarta meg Ilaria Salis római látogatását, miután a német titkosszolgálat jelzése alapján a hatóságok látókörébe került. Az olasz hatósági intézkedés hátterében egy erőszakos bűncselekményekkel vádolt, nemzetközi szélsőbaloldali hálózat utáni kiterjedt nyomozás áll. Salis 15 hónapig volt börtönben Magyarországon, majd a mentelmi jogának köszönhetően szabadult, a képviselőnő neve pedig szerepel a Kalapácsos bandával kapcsolatos német vizsgálati jelentésben is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 14:40
Ilaria Salis Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olasz rendőrség kihallgatta Ilaria Salis európai parlamenti képviselőt az Antifával fennálló szoros kapcsolatai miatt. Az olasz hatóságok – a német szervek kérésére – a Rómában található Hotel Varesében tettek látogatást a képviselőnél – számolt be róla a Brussels Signal.

Ilaria Salis európai parlamenti képviselő
Ilaria Salis európai parlamenti képviselő
Fotó: AFP

A rendőrök elkérték Salis személyazonosító okmányait, és kérdéseket tettek fel római utazásáról, valamint az aznap délutáni tüntetéssel kapcsolatos terveiről. Érdeklődtek továbbá kísérőiről, illetve arról, hogy van-e nála bármilyen potenciálisan veszélyes tárgy.

Az ügy előzménye, hogy a német hatóságok március elején nemzetközi jelzést adtak ki egy olyan nyomozás részeként, amely az olasz politikai körök és a német Antifa-csoportok között állhat fenn. Ezek közül egyes csoportokat erőszakos támadásokban való részvétellel vádolnak. Az intézkedés körülbelül egy órán át tartott, a képviselőnő szállodai szobáját nem kutatták és az ellenőrzés nem vezetett őrizetbe vételhez, sem vádemeléshez. A közösségi médiában Salis azzal vádolta az olasz kormányt, hogy célba vették őt. 

Ma hajnalban a rendőrség megjelent a római hotelszobámban egy MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉS céljából, amely több mint egy órán át tartott a mai demonstrációra tekintettel… A Meloni-kormány alatt már rendőrállamban élünk

– írta aznap közösségi oldalán.

A német nyomozás középpontjában az Antifa Ost, más néven Hammerbande (Kalapácsos banda) nevű hálózat áll, amely Lipcsében működik. A német hatóságok – köztük a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) – ezt a hálózatot erőszakos baloldali szélsőséges csoportként tartja számon, amely célzott támadásokat hajt végre olyan személyek és helyszínek ellen, amelyeket neonáci vagy szélsőjobboldali kötődésűnek tartanak. Ugyanezen hálózat ellen a magyar hatóságok is nyomoznak, például egy 2023 februárjában, Budapesten történt erőszakos bűncselekmény miatt. A budapesti incidens kapcsán a magyar ügyészség azzal vádolta Ilaria Salist, hogy több összehangolt támadásban vett részt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az aktivistát 2023. február 11-én vették őrizetbe bűnszövetkezetben való részvétel miatt. Több mint 15 hónapig volt börtönben, majd házi őrizetbe került, végül mentelmi jogának köszönhetően kiszabadult. 

Salis neve szerepel a Kalapácsos bandával kapcsolatos német vizsgálati jelentésben is. 

 

Borítókép: Ilarisa Salis (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelektisza párt

Rákosista pancser projekt

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péterék a kiszivárgott, brutális megszorító intézkedésekkel a kommunisták túlszárnyalására készülnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu