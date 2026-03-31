Salis ügyének tisztázását követelik a jobboldali pártok

Az olasz sajtóértesülések szerint bonyolódnak a szálak Ilaria Salis európai parlamenti képviselő körül. A szélsőbaloldali képviselő ügyével kapcsolatban nyomoznak német hatóságok, miközben arra is fény derült, hogy szabálytalanságok vannak Salis asszisztensei körül, mindez élénk csatározást váltott ki az olasz belpolitikában.

Németországban is magas szinten nyomoznak Salis ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az Il Giornale olasz napilap arról számol be, hogy a Die Zeit hetilap igazgatója egy olasz televíziós műsorban megerősítette, hogy Berlin nagyon magas szinten nyomoz, Ilaria Salis és a vele kapcsolatban álló szélsőséges csoport ügyében. A lap már korábban is cikkezett arról, hogy nemcsak Magyarország folytat nyomozást ellene, hanem a német hatóságok is.

Egy olasz televíziós műsorban a német Die Zeit hetilap igazgatója, Giovanni di Lorenzo megerősítette, hogy Németországban folynak nyomozások, méghozzá nagyon magas szinten.

Nemcsak ellene, hanem egy csoport ellen is, akik szélsőséges tevékenységet folytatnak. A vita közvetlenül azután alakult ki, hogy a rendőrség szombat reggel ellenőrzést tartott Rómában abban a szállodában, ahol az európai parlamenti képviselő megszállt. Az azonosítás után, látva, hogy mentelmi joggal védett személlyel állnak szemben megálltak, és nem folytattak házkutatást, ellentétben azzal, amit Salis állított. Az Olasz Testvérek képviselői az ügy kivizsgálást követelik Salis erőszakos szélsőségességgel való esetleges kapcsolatokról. Ivan Bonnin büntetett előélete és az őket összekötő kapcsolat típusa is kérdéses.

A kormánypárt képviselője szerint mélységes aggodalmat kelt, hogy egy európai intézményi képviselőről akár csak feltételezhető is, hogy kapcsolatban állhat politikai erőszakhoz köthető szervezett csoportokkal.

Súlyos vétség lenne, ha Salis mentelmi jogát használná személyes pajzsként a legitim ellenőrzések elkerülésére. Ez ugyanis aláásná az intézmények tekintélyét és hitelességét, valamint az egyenlőség elvét és az állampolgároknak kijáró tiszteletet.

Stefano Cavedagna az Olasz Testvérek párt európai parlamenti képviselője az Európai Parlament elnökéhez, Roberta Metsolához fordult egy nyílt levélben, kérve, hogy tisztázza, hogyan történhetett meg Ivan Bonnin alkalmazása a büntetett előélete ellenére.