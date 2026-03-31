Salis ügyének tisztázását követelik a jobboldali pártok

A német Die Zeit és az olasz Il Giornale egybehangzó értesülései arra utalnak, hogy Ilaria Salis nem csupán egy „antifasiszta aktivista”, hanem egy olyan európai hálózat tagja, amelyet több ország titkosszolgálata és rendőrsége is kiemelt kockázatként kezel. Németországban is magas szinten nyomoznak Salis ellen.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 23:59
Ilaria Salis Fotó: Anadolu via AFP
Az olasz sajtóértesülések szerint bonyolódnak a szálak Ilaria Salis európai parlamenti képviselő körül. A szélsőbaloldali képviselő ügyével kapcsolatban nyomoznak német hatóságok, miközben arra is fény derült, hogy szabálytalanságok vannak Salis asszisztensei körül, mindez élénk csatározást váltott ki az olasz belpolitikában. 

Németországban is magas szinten nyomoznak Salis ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az Il Giornale olasz napilap arról számol be, hogy a Die Zeit hetilap igazgatója egy olasz televíziós műsorban megerősítette, hogy Berlin nagyon magas szinten nyomoz, Ilaria Salis és a vele kapcsolatban álló szélsőséges csoport ügyében. A lap már korábban is cikkezett arról, hogy nemcsak Magyarország folytat nyomozást ellene, hanem a német hatóságok is.

Egy olasz televíziós műsorban a német Die Zeit hetilap igazgatója, Giovanni di Lorenzo megerősítette, hogy Németországban folynak nyomozások, méghozzá nagyon magas szinten. 

Nemcsak ellene, hanem egy csoport ellen is, akik szélsőséges tevékenységet folytatnak. A vita közvetlenül azután alakult ki, hogy a rendőrség szombat reggel ellenőrzést tartott Rómában abban a szállodában, ahol az európai parlamenti képviselő megszállt. Az azonosítás után, látva, hogy mentelmi joggal védett személlyel állnak szemben megálltak, és nem folytattak házkutatást, ellentétben azzal, amit Salis állított. Az Olasz Testvérek képviselői az ügy kivizsgálást követelik Salis erőszakos szélsőségességgel való esetleges kapcsolatokról. Ivan Bonnin büntetett előélete és az őket összekötő kapcsolat típusa is kérdéses.

A kormánypárt képviselője szerint mélységes aggodalmat kelt, hogy egy európai intézményi képviselőről akár csak feltételezhető is, hogy kapcsolatban állhat politikai erőszakhoz köthető szervezett csoportokkal. 

Súlyos vétség lenne, ha Salis mentelmi jogát használná személyes pajzsként a legitim ellenőrzések elkerülésére. Ez ugyanis aláásná az intézmények tekintélyét és hitelességét, valamint az egyenlőség elvét és az állampolgároknak kijáró tiszteletet.

Stefano Cavedagna az Olasz Testvérek párt európai parlamenti képviselője az Európai Parlament elnökéhez, Roberta Metsolához fordult egy nyílt levélben, kérve, hogy tisztázza, hogyan történhetett meg Ivan Bonnin alkalmazása a büntetett előélete ellenére.

Az Il Giornale azt is megírta, feltehetően Bonnin a képviselőnő élettársa, és asszisztensként lett alkalmazva, pedig az Európai Unió ezt tiltja. A fizetése pedig elérheti a nettó 9 ezer eurót. Az olasz sajtó közlése szerint Ivan Bonnint, 2015-ben letartóztatták, majd 15 ezer eurós bírság megfizetésére köteleztek, ennek ellenére a Zöldek és Baloldal Szövetsége képviselőjének akkreditált asszisztenseként szerepel az Európai Parlamentben.

Az olasz sajtó azzal folytatja, hogy Bonnin nem az egyetlen büntetett előéletű munkatárs. 

A másik asszisztens, Mattia Tombolini ellen első fokon négy hónap börtönbüntetést szabtak ki rágalmazásért, és korábban házi őrizetben volt a 2013-as római zavargások után, ahol szélsőséges csoportok és a rendőrség csaptak össze. Ilaria Salis legveszélyesebb kötődései azonban külföldre, elsősorban Németországba vezetnek, ahol a Hammerbande nevű, súlyos erőszakkal vádolt szélsőbaloldali szervezet működik. Amikor Salist Magyarországon elfogták, két német állampolgár társaságában volt, akiket azóta elítéltek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

