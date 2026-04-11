A háború miatt kettétört életek történetei tárulnak elénk határtól nem messze

Megrázó történetek mutatják meg, milyen árat fizetnek a háború árnyékában élők a szomszédban. Vásárosnaménytól szinte csak egy kőhajításnyira személyes drámák sokasága figyelmeztet, hogy a háború a legborzasztóbb pusztítást nem a frontvonalakon végzi.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 18:09
Forrás: AFP
Miközben Magyarországon továbbra is béke és stabilitás uralkodik, a határ túloldalán élők mindennapjait a háború kegyetlen valósága határozza meg. A közeli településeken családok hullanak szét, életek törnek derékba, és a veszteség szinte mindenkit elér. A frontvonal közelsége nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is pusztító nyomot hagy az ott élőkön – számolt be cikkében a Szon.

Fotó: AFP

A szerelem, amelyet repeszek szaggattak szét

Alla Karpenko társa, Jevhenyij Bazilevszkij ejtőernyős katonaként szolgált, és Bahmut térségében harcolt. December 17-én egy orosz támadás során vesztette életét, mindössze 27 évesen. A nő ezt követően egy nyilvános online naplóban kezdte megosztani gondolatait.

A repesz a fejedbe csapódott, átszakította a tüdődet, és szétroncsolta a lábad. Azt mondtad, a golyók elkerülnek, de a repeszek és az aknák mégis utolértek

– írta első bejegyzésében.

Nem tudom elfogadni a halálodat addig, amíg a saját szememmel nem látom.

A bosszú maradt neki vigaszul

Vásárosnaménytól légvonalban körülbelül 60 kilométerre, a Tisza túlpartján található Ungvár, ahol a háború leginkább gyász és veszteség formájában van jelen. Danilo Bohuszlavszkij elesett katona édesanyja 2024 áprilisában fia emlékére „bosszúdrónokat” írt alá egy rendezvényen, amelyet az ungvári Kárpátaljai Katonák Támogató Mozgalom szervezett. A városban mindennaposak az elesett katonák temetései.

Két gyermekével maradt egyedül

A rivnei területről származó Daria Hurtova története különösen megrendítő. Férjével, Artemmel egy luhanszki egyetemen találkoztak, majd egymásba szerettek. 2020 augusztusában házasodtak össze, és 2021 februárjában megszülettek ikerlányaik, Miroszlava és Emilia. Egy évvel később, a lányok születésnapján Artem behívót kapott, mindössze két nap felkészülési idővel. Daria kérlelte, hogy ne menjen, de a férfi hazafias kötelességből csatlakozott a hadsereghez. Május 9-én látta őt utoljára egy videóhívás során. Másnap már a halálhírét közölték vele, így a gyerekek soha nem ismerhetik meg az édesapjukat.

A tinédzser élete pillanatok alatt vált pokollá

A Kárpátalján, az Ungvári járásban található Kisberezna  faluban súlyos baleset történt. Egy 32 éves nő – egy 14 éves fiú édesanyja – egy ismeretlen eredetű kézigránátra bukkant, és kihúzta annak biztosítóját. A robbanás következtében ő, valamint a szülei is életüket vesztették. A tragédia különösen megrázó részlete, hogy a tinédzser fiú talált rá édesanyja és nagyszülei holttestére, majd ő értesítette a hatóságokat.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Mint korábban beszámoltunk róla, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter évekkel ezelőtt. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében lehet következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenyszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

Borítókép: Gyászolók (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

