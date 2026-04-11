Miközben Magyarországon továbbra is béke és stabilitás uralkodik, a határ túloldalán élők mindennapjait a háború kegyetlen valósága határozza meg. A közeli településeken családok hullanak szét, életek törnek derékba, és a veszteség szinte mindenkit elér. A frontvonal közelsége nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is pusztító nyomot hagy az ott élőkön – számolt be cikkében a Szon.
A háború miatt kettétört életek történetei tárulnak elénk határtól nem messze
Megrázó történetek mutatják meg, milyen árat fizetnek a háború árnyékában élők a szomszédban. Vásárosnaménytól szinte csak egy kőhajításnyira személyes drámák sokasága figyelmeztet, hogy a háború a legborzasztóbb pusztítást nem a frontvonalakon végzi.
A szerelem, amelyet repeszek szaggattak szét
Alla Karpenko társa, Jevhenyij Bazilevszkij ejtőernyős katonaként szolgált, és Bahmut térségében harcolt. December 17-én egy orosz támadás során vesztette életét, mindössze 27 évesen. A nő ezt követően egy nyilvános online naplóban kezdte megosztani gondolatait.
A repesz a fejedbe csapódott, átszakította a tüdődet, és szétroncsolta a lábad. Azt mondtad, a golyók elkerülnek, de a repeszek és az aknák mégis utolértek
– írta első bejegyzésében.
Nem tudom elfogadni a halálodat addig, amíg a saját szememmel nem látom.
A bosszú maradt neki vigaszul
Vásárosnaménytól légvonalban körülbelül 60 kilométerre, a Tisza túlpartján található Ungvár, ahol a háború leginkább gyász és veszteség formájában van jelen. Danilo Bohuszlavszkij elesett katona édesanyja 2024 áprilisában fia emlékére „bosszúdrónokat” írt alá egy rendezvényen, amelyet az ungvári Kárpátaljai Katonák Támogató Mozgalom szervezett. A városban mindennaposak az elesett katonák temetései.
Két gyermekével maradt egyedül
A rivnei területről származó Daria Hurtova története különösen megrendítő. Férjével, Artemmel egy luhanszki egyetemen találkoztak, majd egymásba szerettek. 2020 augusztusában házasodtak össze, és 2021 februárjában megszülettek ikerlányaik, Miroszlava és Emilia. Egy évvel később, a lányok születésnapján Artem behívót kapott, mindössze két nap felkészülési idővel. Daria kérlelte, hogy ne menjen, de a férfi hazafias kötelességből csatlakozott a hadsereghez. Május 9-én látta őt utoljára egy videóhívás során. Másnap már a halálhírét közölték vele, így a gyerekek soha nem ismerhetik meg az édesapjukat.
A tinédzser élete pillanatok alatt vált pokollá
A Kárpátalján, az Ungvári járásban található Kisberezna faluban súlyos baleset történt. Egy 32 éves nő – egy 14 éves fiú édesanyja – egy ismeretlen eredetű kézigránátra bukkant, és kihúzta annak biztosítóját. A robbanás következtében ő, valamint a szülei is életüket vesztették. A tragédia különösen megrázó részlete, hogy a tinédzser fiú talált rá édesanyja és nagyszülei holttestére, majd ő értesítette a hatóságokat.
Borítókép: Gyászolók (Fotó: AFP)
