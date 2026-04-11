Odessza lángokban: Oroszország pusztító csapást mért több ukrán településre

A riasztást nem sokkal éjfél után adták ki, és megfigyelőcsatornák jelezték, hogy több, orosz drón a Fekete-tenger irányából közeledett Odessza felé.

Röviddel ezután lövések és robbanások hangjai hallatszottak a városban. Szemtanúk a közösségi médiában arról számoltak be, hogy egy drón egy lakóházba csapódott, amely teljesen megsemmisült. Helyi Telegram-csatornák egy felvételt is közzétettek, amelyen lángok láthatók, és hallani, ahogy az emberek arról beszélnek, hogy az épület teljesen elpusztult.

Később Odessza városvezetésének egyik illetékese, Szerhij Liszak is megerősítette a találatot.

„Az ellenség drónokkal támadta a várost. Az egyik kerületben egy családi házat ért csapás. A részletek tisztázása folyamatban van. A légiriadó továbbra is érvényben van. Kérjük, maradjanak biztonságos helyen annak végéig” – közölte.

Nem sokkal később arról is beszámolt, hogy a támadás következtében egy másik lakóépület, valamint egy kollégium teteje is kigyulladt. Odesszában a támadás kezdete után két órával még mindig tartott a riasztás, mivel újabb drónok érkeztek a tenger felől.

Szumiból szintén orosz támadásokról érkeztek hírek.