Több hullámban végrehajtott újabb orosz dróntámadás sújtotta Ukrajnát, amelynek során Odessza, Szumi és a Poltavai terület lakónegyedei váltak célpontá. Az éjszaka folyamán detonációk rázták meg a településeket, több épület teljesen elpusztult, miközben a légiriadó hosszú órákon át fennállt – írta az Origo.
Odessza lángokban: Oroszország pusztító csapást mért több ukrán településre
Az orosz hadsereg több hullámban indított dróntámadást Ukrajna ellen, amely során Odessza, Szumi és a Poltavai terület lakóövezeteit érték csapások. Az ukrán jelentések alapján halálos áldozat is van, többen megsérültek, miközben a légiriadó órákon át tartott, és jelentős károk keletkeztek lakóépületekben.
A riasztást nem sokkal éjfél után adták ki, és megfigyelőcsatornák jelezték, hogy több, orosz drón a Fekete-tenger irányából közeledett Odessza felé.
Röviddel ezután lövések és robbanások hangjai hallatszottak a városban. Szemtanúk a közösségi médiában arról számoltak be, hogy egy drón egy lakóházba csapódott, amely teljesen megsemmisült. Helyi Telegram-csatornák egy felvételt is közzétettek, amelyen lángok láthatók, és hallani, ahogy az emberek arról beszélnek, hogy az épület teljesen elpusztult.
Később Odessza városvezetésének egyik illetékese, Szerhij Liszak is megerősítette a találatot.
„Az ellenség drónokkal támadta a várost. Az egyik kerületben egy családi házat ért csapás. A részletek tisztázása folyamatban van. A légiriadó továbbra is érvényben van. Kérjük, maradjanak biztonságos helyen annak végéig” – közölte.
Nem sokkal később arról is beszámolt, hogy a támadás következtében egy másik lakóépület, valamint egy kollégium teteje is kigyulladt. Odesszában a támadás kezdete után két órával még mindig tartott a riasztás, mivel újabb drónok érkeztek a tenger felől.
Szumiból szintén orosz támadásokról érkeztek hírek.
A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Hrihorov közlése szerint a pilóta nélküli eszközök lakóházakat érő csapásai miatt 14 civil sérült meg. Köztük van egy 14 éves fiú, akit a helyszínen láttak el, valamint egy 87 éves nő, akit kórházba szállítottak. A sebesültek többsége idős, és az ellenség kifejezetten a lakóövezetekben élők otthonait veszi célba – hangsúlyozta.
A poltavai térség sem maradt ki a támadásokból: a megyei katonai közigazgatás vezetője, Vitalij Djakivnics arról számolt be, hogy az orosz erők a Lubni járást vették célba.
Egy lezuhanó drón következtében egy üzlet és egy kávézó is megrongálódott. „Sajnos egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült, és megkapja a szükséges ellátást” – közölte a tisztviselő.
Borítókép: Drón a levegőben (Fotó: AFP)
