Komoly figyelmeztetés: az európai gázpiac egyre nagyobb nyomás alá kerül

Piotr Kus, az ENTSOG főigazgatója kiemelte: kulcsfontosságú, hogy a betárolás minél korábban megkezdődjön, és folyamatos legyen.

Kulcsfontosságú, hogy a gáz betárolását a lehető legkorábban, akár már áprilisban megkezdjük, és egészen novemberig folytassuk, hogy megfelelő készletszinteket biztosítsunk a télre. A folyamatos LNG-ellátás szintén elengedhetetlen annak érdekében, hogy bizonyos helyzetekben elkerülhető legyen a fogyasztás korlátozása

– figyelmeztetett.

A helyzetet nehezíti, hogy a tárolók feltöltéséhez egyre nagyobb mennyiségű cseppfolyósított földgázra (LNG) van szükség, miközben a globális LNG-piacot is feszültségek terhelik – írja a Brussels Signal.

Az ENTSOG szerint a Perzsa-öböl térségében eszkalálódó konfliktus szűkíti a világpiaci LNG-kínálatot, ami megnehezíti az európai készletek feltöltését.