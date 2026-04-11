Az európai gázpiac egyre nagyobb nyomás alá kerül a feszült geopolitikai helyzet és az alacsony készletszintek miatt. Az Európai Gázszállító Rendszerüzemeltetők Hálózata (ENTSOG) adatai szerint az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége a 2026-os betárolási szezon kezdetén mindössze mintegy 28 százalék. Ez elmarad az elmúlt évek szintjétől, vagyis Európa kisebb tartalékokkal készül a következő télre. Ez azért jelent kockázatot, mert ha a nyári feltöltési időszakban késedelem vagy fennakadás lép fel, az ősz és a tél közeledtével jelentősen nőhet a nyomás az energiarendszeren.
Komoly figyelmeztetés: az európai gázpiac egyre nagyobb nyomás alá kerül
Az Európai Unió a megszokottnál alacsonyabb gáztárolói szinttel kezdi a betárolási időszakot, miközben a nemzetközi piacot geopolitikai feszültségek terhelik. Szakértők szerint a következő hónapok kulcsfontosságúak: a tárolók feltöltésének üteme meghatározhatja a téli ellátás biztonságát.
Piotr Kus, az ENTSOG főigazgatója kiemelte: kulcsfontosságú, hogy a betárolás minél korábban megkezdődjön, és folyamatos legyen.
Kulcsfontosságú, hogy a gáz betárolását a lehető legkorábban, akár már áprilisban megkezdjük, és egészen novemberig folytassuk, hogy megfelelő készletszinteket biztosítsunk a télre. A folyamatos LNG-ellátás szintén elengedhetetlen annak érdekében, hogy bizonyos helyzetekben elkerülhető legyen a fogyasztás korlátozása
– figyelmeztetett.
A helyzetet nehezíti, hogy a tárolók feltöltéséhez egyre nagyobb mennyiségű cseppfolyósított földgázra (LNG) van szükség, miközben a globális LNG-piacot is feszültségek terhelik – írja a Brussels Signal.
Az ENTSOG szerint a Perzsa-öböl térségében eszkalálódó konfliktus szűkíti a világpiaci LNG-kínálatot, ami megnehezíti az európai készletek feltöltését.
Az S&P Global adatai alapján Katar – az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb LNG-exportőre – 2025-ben mintegy 82,44 millió tonna LNG-t exportált, amelynek körülbelül 8,9 százaléka Európába érkezett.
A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság különösen azokat a térségeket érinti érzékenyen, amelyek a közel-keleti olaj- és gázszállításokra támaszkodnak.
Európa az elmúlt években egyre inkább az LNG-re támaszkodik, és a következő időszakban várhatóan ez a forrás adja majd a kontinens gázellátásának mintegy felét.
Ha a nyári időszakban nem sikerül megfelelően feltölteni a tárolókat, a téli hónapokban ellátási szűkösség alakulhat ki. Ilyen helyzetben a kormányok akár rendkívüli intézkedésekre vagy az ipari fogyasztás korlátozására is kényszerülhetnek.
Bár jelenleg nincs ellátási zavar, a rendszer egyre inkább külső tényezőktől függ. Az uniós gázellátás továbbra is működőképes, ugyanakkor a korábbinál kevésbé ellenálló a váratlan sokkokkal szemben.
Borítókép: Fűtés–illusztráció (Fotó: AFP)
